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Асос, Кефалония
10 сказочно красивых городов и поселков Греции
Foto: Shutterstock

В Греции полно мест с чудесной природой, прекрасными пляжами и идиллическими городками, и все это стоит увидеть собственными глазами. Журнал о путешествиях Pandotrip делится идеями, куда поехать в Греции и что там посмотреть.

Плака, Афины

10 сказочно красивых городов и поселков Греции
Foto: Shutterstock


Плака — это самый старый район столицы Греции, где находится афинский Акрополь со знаменитым храмом Парфенон. Когда-то Афины представляли собой несколько маленьких поселков, которые со временем объединились в большой город и потеряли собственную идентичность. Свой уникальный стиль сохранил только Плака.

Это район с узкими мощеными улочками, на которых расположены многочисленные кафе и рестораны, а также сувенирные лавки. Там звучит красивая музыка и пахнет свежей выпечкой, а вокруг — улыбающиеся люди, как местные, так и туристы.

Зачем туда ехать?

Плака — одно из красивейших мест Афин, которому присущи традиционный греческий характер и атмосфера. Это сердце и душа города.

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Асос, Кефалония

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