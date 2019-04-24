10 сказочно красивых городов и поселков Греции



Плака — это самый старый район столицы Греции, где находится афинский Акрополь со знаменитым храмом Парфенон. Когда-то Афины представляли собой несколько маленьких поселков, которые со временем объединились в большой город и потеряли собственную идентичность. Свой уникальный стиль сохранил только Плака.

Это район с узкими мощеными улочками, на которых расположены многочисленные кафе и рестораны, а также сувенирные лавки. Там звучит красивая музыка и пахнет свежей выпечкой, а вокруг — улыбающиеся люди, как местные, так и туристы.

Зачем туда ехать?



Плака — одно из красивейших мест Афин, которому присущи традиционный греческий характер и атмосфера. Это сердце и душа города.

