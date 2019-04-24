10 сказочно красивых городов и поселков Греции

В Греции полно мест с чудесной природой, прекрасными пляжами и идиллическими городками, и все это стоит увидеть собственными глазами. Журнал о путешествиях Pandotrip делится идеями, куда поехать в Греции и что там посмотреть.
Плака, Афины
Плака — это самый старый район столицы Греции, где находится афинский Акрополь со знаменитым храмом Парфенон. Когда-то Афины представляли собой несколько маленьких поселков, которые со временем объединились в большой город и потеряли собственную идентичность. Свой уникальный стиль сохранил только Плака.
Это район с узкими мощеными улочками, на которых расположены многочисленные кафе и рестораны, а также сувенирные лавки. Там звучит красивая музыка и пахнет свежей выпечкой, а вокруг — улыбающиеся люди, как местные, так и туристы.
Зачем туда ехать?
Плака — одно из красивейших мест Афин, которому присущи традиционный греческий характер и атмосфера. Это сердце и душа города.
TagsГреция Grieķija
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