10 стран, сильно уставших от туристов

Туристическая отрасль во всем мире растет небывалыми темпами. Туристы едут в самые разные страны мира, а традиционные направления буквально оказываются заложниками туристического сезона. Власти главных туристических стран понимают выгоду от этого процесса и стараются максимально вкладывать в развитие туризма и привлечение все большего числа туристов.

Тем не менее, если говорить о простом населении этих стран, то в последнее время они не так дружелюбно относятся к туристам. Все чаще звучит термин "туристофобия", а гостям из других стран не оказывается традиционное дружелюбие. Ниже мы расскажем о 10 туристических странах, которые устали от наплыва туристов.

1. Франция

Франция — самая посещаемая страна в мире (по количеству приезжающих иностранцев), Париж — самый туристический город, Эйфелева башня — самая посещаемая и популярная в мире достопримечательность, а это означает, что Франция — бесспорный чемпион мирового туризма.

И хотя во Франции большинство наиболее посещаемых туристических мест хорошо подготовлены и адаптированы к значительным наплывам туристов, констатирует издание Le Figaro, некоторые еще недавно не столь популярные среди иностранцев города стали в последнее время привлекать все большее внимание, например Бордо.

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В результате среди населения ряда французских городов также стали возникать опасения относительно возможностей выдержать туристические потоки в ближайшие годы.

На сегодняшний день единственной мерой властей Франции по сдерживанию масштабов въездного туризма является попытка регулирования порядка сдачи жилья туристам частными владельцами, которым грозят штрафы за незаконные операции.

На юге Франции приезжих не любят из-за их пристрастия к алкоголю во время отпусков. Начиная с этого года в Ницце запрещены продажа и распитие спиртных напитков с 8 вечера до 5 утра.