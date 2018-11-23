10 стран, сильно уставших от туристов

Вести Экономика
Оставить комментарий
1 10
2. Испания
10 стран, сильно уставших от туристов
Foto: Shutterstock

Туристическая отрасль во всем мире растет небывалыми темпами. Туристы едут в самые разные страны мира, а традиционные направления буквально оказываются заложниками туристического сезона. Власти главных туристических стран понимают выгоду от этого процесса и стараются максимально вкладывать в развитие туризма и привлечение все большего числа туристов.

Тем не менее, если говорить о простом населении этих стран, то в последнее время они не так дружелюбно относятся к туристам. Все чаще звучит термин "туристофобия", а гостям из других стран не оказывается традиционное дружелюбие. Ниже мы расскажем о 10 туристических странах, которые устали от наплыва туристов.

1. Франция

Франция — самая посещаемая страна в мире (по количеству приезжающих иностранцев), Париж — самый туристический город, Эйфелева башня — самая посещаемая и популярная в мире достопримечательность, а это означает, что Франция — бесспорный чемпион мирового туризма.

И хотя во Франции большинство наиболее посещаемых туристических мест хорошо подготовлены и адаптированы к значительным наплывам туристов, констатирует издание Le Figaro, некоторые еще недавно не столь популярные среди иностранцев города стали в последнее время привлекать все большее внимание, например Бордо.

10 стран, сильно уставших от туристов
Foto: Shutterstock

В результате среди населения ряда французских городов также стали возникать опасения относительно возможностей выдержать туристические потоки в ближайшие годы.

На сегодняшний день единственной мерой властей Франции по сдерживанию масштабов въездного туризма является попытка регулирования порядка сдачи жилья туристам частными владельцами, которым грозят штрафы за незаконные операции.

На юге Франции приезжих не любят из-за их пристрастия к алкоголю во время отпусков. Начиная с этого года в Ницце запрещены продажа и распитие спиртных напитков с 8 вечера до 5 утра.

1 10
2. Испания

Source info

Вести Экономика

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Собираемся в отпуск: 10 удивительных мест, которые обязательно нужно увидеть в Испании

Собираемся в отпуск: 10 удивительных мест, которые обязательно нужно увидеть в Испании

Страшно, аж жуть: 5 мест, которые загонят душу в пятки

Страшно, аж жуть: 5 мест, которые загонят душу в пятки

Найди меня, если сможешь: Топ-10 сокровищ, которые все еще пытаются искать

Найди меня, если сможешь: Топ-10 сокровищ, которые все еще пытаются искать

Рижские маршруты

Рижские маршруты: до Межциемса здесь был Силациемс
ФОТО. 40-метровый Дракон на границе с Латвией: В Пакруойской усадьбе стартует фестиваль

ФОТО. 40-метровый Дракон на границе с Латвией: В Пакруойской усадьбе стартует фестиваль "Большие китайские латерны" (1)

10 стран, сильно уставших от туристов

10 стран, сильно уставших от туристов

Экстравагантный ночлег: пять гостиниц с видом на подводный мир

Экстравагантный ночлег: пять гостиниц с видом на подводный мир

Пизанская башня перестала

Пизанская башня перестала "падать" (2)

Власти Японии будут платить жителям Токио $27 тысяч для того, чтобы они уехали жить в другое место

Власти Японии будут платить жителям Токио $27 тысяч для того, чтобы они уехали жить в другое место

подробнее
Экстравагантный ночлег: пять гостиниц с видом на подводный мир

Экстравагантный ночлег: пять гостиниц с видом на подводный мир

10 стран, сильно уставших от туристов

10 стран, сильно уставших от туристов

Пизанская башня перестала

Пизанская башня перестала "падать" (2)

ФОТО. На краю обрыва: озеро, которое

ФОТО. На краю обрыва: озеро, которое "стекает" прямо в океан

Путешествие латыша на мотоцикле по Индии: жуткие дороги, больница и знакомство с местными

Путешествие латыша на мотоцикле по Индии: жуткие дороги, больница и знакомство с местными (2)

подробнее