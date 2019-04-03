11 вещей, которые можно сделать и увидеть в Киеве этой весной

Delfi Turgid
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2. Пейзажная аллея
11 вещей, которые можно сделать и увидеть в Киеве этой весной
Foto: Shutterstock

Столица Украины Киев предлагает путешественникам множество достопримечательностей и развлечений: причудливое искусство, панорамные виды, прогулки по городу, разноцветные церкви. Киев — необычный город: большой, но удивительно тихий, без толп туристов, пишет Wanderlust.

Украина — религиозная страна, поэтому в Киеве много величественных соборов и церквей. Город также наполнен историей; это и советское прошлое, и недавнее настоящее. Вы можете легко провести в Киеве четыре-пять дней, потому что там есть чем заняться и что посмотреть.

1. Монумент "Родина-мать"

11 вещей, которые можно сделать и увидеть в Киеве этой весной
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На монументальную скульптуру "Родина-мать" стоит посмотреть: 102 метра, нержавеющая сталь, которая если вам повезет с погодой, сверкает на солнце, высоко и гордо поднятые щит и меч. В статуе есть лифты, один из которых поднимается до самой ее головы, но доступ туристов туда может быть ограничен.

Монумент расположен на правом берегу Днепра, на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне, и с земли смотрится достаточно внушительно.

В парке также находится много армейских танков, самолетов, военных мемориалов и несколько советских зданий.

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2. Пейзажная аллея

Source info

Delfi Turgid

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