11 вещей, которые вы никогда не должны есть и пить в самолете

Если вы из тех, кто всегда берет с собой в самолет что-нибудь погрызть и попить, то наверняка догадываетесь, что не все продукты для этого подходят. Журнал Reader's Digest попросил врача-диетолога рассказать, какие продукты и напитки могут превратить ваш полет в катастрофу.
Лук и чеснок
Даже если вы съели блюдо с чесноком или сырым луком на завтрак, вы будете "радовать" запахом всех, кто окажется с вами рядом, до 24 часов. К счастью, это легко исправить. Употребление в пищу некоторых продуктов, таких как сырое яблоко или листья мяты, может помочь вам дезодорировать дыхание после употребления чеснока.