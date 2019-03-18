11 вещей, которые вы никогда не должны есть и пить в самолете

Если вы из тех, кто всегда берет с собой в самолет что-нибудь погрызть и попить, то наверняка догадываетесь, что не все продукты для этого подходят. Журнал Reader's Digest попросил врача-диетолога рассказать, какие продукты и напитки могут превратить ваш полет в катастрофу.