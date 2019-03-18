11 вещей, которые вы никогда не должны есть и пить в самолете

Delfi Turgid
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Алкоголь
11 вещей, которые вы никогда не должны есть и пить в самолете
Foto: Shutterstock

Если вы из тех, кто всегда берет с собой в самолет что-нибудь погрызть и попить, то наверняка догадываетесь, что не все продукты для этого подходят. Журнал Reader's Digest попросил врача-диетолога рассказать, какие продукты и напитки могут превратить ваш полет в катастрофу.

Лук и чеснок

Даже если вы съели блюдо с чесноком или сырым луком на завтрак, вы будете "радовать" запахом всех, кто окажется с вами рядом, до 24 часов. К счастью, это легко исправить. Употребление в пищу некоторых продуктов, таких как сырое яблоко или листья мяты, может помочь вам дезодорировать дыхание после употребления чеснока.

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Алкоголь

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Delfi Turgid

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