12 вещей, о которых молчат отели All Inclusive

Если вы думаете, что отели из серии "все включено" — это отличная возможность сэкономить в отпуске, то это не так. Reader's Digest рассказывает, почему отдых в гостиницах такого рода в результате оказывается намного дороже.

Фото пляжей еще не значат возможность плавать



Если вы решили провести отпуск в гостинице "все включено", потому что на ее вебсайте отличные фото с пляжами, то стоит уточнить, можно ли там купаться. Некоторые отели расположены на прекрасных пляжах, но вот купаться там может быть опасно из-за подводных течений.