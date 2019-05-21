12 вещей, о которых молчат отели All Inclusive

Если вы думаете, что отели из серии "все включено" — это отличная возможность сэкономить в отпуске, то это не так. Reader's Digest рассказывает, почему отдых в гостиницах такого рода в результате оказывается намного дороже.
Фото пляжей еще не значат возможность плавать
Если вы решили провести отпуск в гостинице "все включено", потому что на ее вебсайте отличные фото с пляжами, то стоит уточнить, можно ли там купаться. Некоторые отели расположены на прекрасных пляжах, но вот купаться там может быть опасно из-за подводных течений.
- 1. За шезлонги надо платить
- 2. Еда обычно весьма примитивна
- 3. Питание во "все включено" крайне недиетическое
- 4. За ваш любимый напиток, вероятно, придется доплачивать
- 5. Хитрость для любителей качественного алкоголя
- 6. Бесплатный трансфер может все испортить
- 7. Путешествуете с детьми?
- 8. Гостиницы "все включено" платят турагентам большие комиссионные
- 9. Чаевые в сумме составляют до четверти стоимости поездки
- 10. Водный отдых стоит недешево
- 11. Не стоит рассчитывать на знакомство с местной культурой
TagsГостиница Летний отпуск Отель
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.