13 популярных мест на планете, про которые вы никогда не слышали

Delfi Turgid
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2. Национальный парк Пукхансан (Южная Корея)
13 популярных мест на планете, про которые вы никогда не слышали
Foto: Shutterstock

Все знают Колизей или Эйфелеву башню. Однако оказывается, на планете хватает множество других мест, популярных у туристов — но только местных. Знаете ли вы, например, что одной из самых загруженных в мире самолетных линий является маршрут "Сеул — Чеджу", по которому ежегодно перевозят до 6,5 млн. человек.

Вот 13 популярных на планете мест, про которые мало знают иностранные туристы. Может быть, это и к лучшему.

1. Пещерные гроты Юньган (Китай)

13 популярных мест на планете, про которые вы никогда не слышали
Foto: Shutterstock

Факт: всего в гротах Юньган можно найти 51 000 буддистских статуй. А до 1986 года пещеры стояли позабыты и позаброшены, что нынче не мешает им входить в топ-65 китайских достопримечательностей — по версии официального Пекина.

13 популярных мест на планете, про которые вы никогда не слышали
Foto: Shutterstock

Гроты, все 252 штуки, рукотворные — их вырезали в песчанике близ китайского города Датун в провинции Шаньси вручную где-то полторы тысячи лет назад. Все статуи Будды разного размера — от нескольких десятков сантиметров до почти 17 метров в высоту.


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2. Национальный парк Пукхансан (Южная Корея)

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Delfi Turgid

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