13 популярных мест на планете, про которые вы никогда не слышали

Все знают Колизей или Эйфелеву башню. Однако оказывается, на планете хватает множество других мест, популярных у туристов — но только местных. Знаете ли вы, например, что одной из самых загруженных в мире самолетных линий является маршрут "Сеул — Чеджу", по которому ежегодно перевозят до 6,5 млн. человек.
Вот 13 популярных на планете мест, про которые мало знают иностранные туристы. Может быть, это и к лучшему.
1. Пещерные гроты Юньган (Китай)
Факт: всего в гротах Юньган можно найти 51 000 буддистских статуй. А до 1986 года пещеры стояли позабыты и позаброшены, что нынче не мешает им входить в топ-65 китайских достопримечательностей — по версии официального Пекина.
Гроты, все 252 штуки, рукотворные — их вырезали в песчанике близ китайского города Датун в провинции Шаньси вручную где-то полторы тысячи лет назад. Все статуи Будды разного размера — от нескольких десятков сантиметров до почти 17 метров в высоту.
- 1. 2. Национальный парк Пукхансан (Южная Корея)
- 2. 3. Национальный парк Мулу (Малайзия)
- 3. 4. Мамонтова пещера (США)
- 4. 5. The Thing (США)
- 5. 6. Канадский музей прав человека (Канада)
- 6. 7. Парк штата Ваимеа-Каньон (Гавайские острова, США)
- 7. 8. Нордкап (Новергия)
- 8. 9. Парижские катакомбы (Франция)
- 9. 10. Говернорс (США)
- 10. 11. Колония-дель-Сакраменто (Уругвай)
- 11. 12. Новая пинакотека (Германия)
- 12. 13. Faro de Moncloa (Испания)