5 идей, как отдохнуть на солнечных пляжах и познакомиться со страной

Посещая самые красивые пляжи мира, самым большим выбором для латвийских путешественников является успеть позагорать, поплавать, и по возможности больше посмотреть конкретную страну.

"Есть люди, равнодушные к путешествиям, люди никуда не хотят ехать, ничего не хотят видеть, они лучше всего чувствуют себя дома, а если путешествуют, то отдыхают лишь на пляжах. В свою очередь, для жителей Латвии характерно то, что они хотят увидеть мир, многое узнать о конкретной стране, не только наслаждаться морем, океаном и отдыхать на солнечных пляжах. Привычки во время путешествий также зависят от возраста. Молодежь во время путешествий просто наслаждается страной и отдыхом на море, а люди после 40-50 лет хотят узнать как можно больше, отправиться на экскурсии, задавая гидам различные вопросы. Но они тоже хотя бы день или два хотят спокойно провести у моря. На побережьях в местах отдыха всегда высоко ценится различная еда, особенно свежие морепродукты", - делится опытом руководитель Латвийского филиала туроператора "INTERLUX Travel" Виталий Пукитс.

Быть там, где все - на курорте в Римини, Италия

Если у Вас есть желание попасть не только на самый популярный в Италии, но и в Европе курорт, то Римини это то, что нужно! В этом месте есть все, о чем мечтает любой путешественник – различные виды проведения досуга, купание в теплом Адриатическом море, которое становится все глубже, кругом царит веселье и в любое время можно насладиться знаменитой на весь мир итальянской кухней. В Римини есть различные рестораны, а местная ночная жизнь бьет ключом. Старый город совсем небольшой, а самые значимые объекты осмотра в нем это Арка Августа и Тиберийский мост, которому более 2000 лет. В свою очередь, для любителей кино важным фактом является то, что Римини является родным городом кинорежиссера Фредерико Феллини. Стоит ознакомиться и с местами поблизости, например, Сантарканджело, Урбино, Сан-Марино, Сан-Лео и поучаствовать в дегустации местных вин.

Наслаждаться экзотическими пляжами на острове Бали

Любителей экзотики все больше манят неизведанные страны за пределами Европы, и одной их таких стран является Индонезия, Юго-Восточная Азия, где красотой природы, тропическими пляжами можно насладиться на острове Бали. Существенную роль на Бали играют местные гиды, которые показывают путешественникам эту страну своими глазами, производя на них особое впечатление. На обзорную экскурсию рекомендуется отправиться по всему острову, посетить храм Плаосань и пляж Индраяньтии, побывать в таких местах, как Керта Гоза, Пенглипуран, Пура-Бесаких. Ознакомиться с фауной Индонезии можно также в Сафари-парке Бали.

Продлить лето, или насладиться Алгарве, Португалия

Для того, чтобы продлить лето, можно отправиться на побережье Алгарве, в Португалия, на берегу Атлантического океана. На юге Португалии в сентября и октябре еще тепло и приятно, а заодно стоит ознакомиться с историей этого красивого места. В свою очередь, в окрестностях стоит посмотреть Фаро, мыс Сагреш, или мыс Сан-Висенте – крайнюю точку Европы, городок Лагуш и, безусловно, Лиссабон, а также сравнительно недалеко расположенный испанский город Севилья. Для того, чтобы почувствовать себя мореплавателем, Вы можете отправиться на прогулку на кораблике.

Солнечные пляжи и история воедино – Коста-дель-Соль в Испании

В регионе Коста-дель-Соль, что в Испании, также можно греться до сентября, когда температура воздуха достигает выше 20 градусов, а от нее не отстает и температура Средиземного моря. Первая ассоциация, связанная с этим регионом, это Севилья, где концентрируются средневековая архитектура и искусство, заметные следы в которой оставила арабская культура и стиль мавров. Определенно стоит осмотреть также Ронду, Малагу, Кордову.

Изумрудное побережье Адриатического моря и гостеприимность местных жителей в Черногории

Горная Балканская страна Черногория, расположенная на берегу Адриатического моря, является неизведанным направлением даже для многих опытных туристов, а достигнув Подгорицы, далее путь может пролегать к местным каньонам, Национальному парку Дурмитор, солнечному Которскому заливу, местам купания в небольших бухточках, озеру Шкодер и другим. Черногория манит своей красивой природой, изумрудным морем, множеством церквей, небольшими магазинчиками, кафе, демократическими ценами. Вместе с местными гидами здесь обязательно стоит ознакомиться с буднями жителей Черногории – по-настоящему ощутить их жизнь.