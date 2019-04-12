5 ловушек для туристов в Германии (и пять альтернатив)

Собираясь в поездку в Германию, важно тщательно подготовиться, чтобы не попасть в ловушку очередей к достопримечательностям, толп туристов с селфи-палками и завышенных цен на шницель. The Local рассказывает о 5 самых больших "ловушках для туристов" и менее известных (но иногда и более приятных) альтернативах.

Чекпойнт Чарли, Берлин Foto: Shutterstock Раньше здесь, на Фридрихштрассе, находился самый известный КПП на границе между Западным и Восточным Берлином во время их сорокалетнего разделения. Да, это место стало легендой, но оно всегда полно людей. Если вы действительно хотите узнать о последствиях Берлинской стены, то лучше всего отправляйтесь в Мемориал Берлинской стены, что на Бернауэр Штрассе. 1. Замок Нойшванштайн, Бавария

Замок Нойшванштайн, Бавария 2. Хофбройхаус, Мюнхен

Хофбройхаус, Мюнхен 3. Цугшпитце, Баварские Альпы

Цугшпитце, Баварские Альпы 4. Кёльнский собор, Кёльн