5 причин посетить потрясающие Сейшельские острова

Delfi Turgid
3 комментария
1 5
2. Удивительные растения и животные
5 причин посетить потрясающие Сейшельские острова
Foto: Shutterstock

Сейшельские острова с их прекрасными пляжами, вкусной кухней и возможностями дайвинга мирового класса можно по праву назвать тропическим раем. Журнал Wanderlust рассказывает, почему вам нужно поехать туда именно сейчас.

1. Лучшие пляжи мира

Сейшельские острова, состоящие из 115 островов в Индийском океане, это настоящий рай для любителей пляжного отдыха. В каждой бухте есть сахарно-белый пляж, окруженный пышными тропическими джунглями и омываемый кристально чистой водой.

5 причин посетить потрясающие Сейшельские острова
Foto: Shutterstock

Самым известным пляжем является Анс Сурс Д'Аржан с его гранитными валунами и "голливудской внешностью". Он расположен на острове Ла Диг и его регулярно называют самым красивым пляжем в мире.

Любителям подводного плавания понравится пляж Анс Лацио на Праслине, втором по величине Сейшельском острове. Богатая коралловый мир находится в восточной стороне этого потрясающего белого пляжа. Бо Валлон на острове Маэ так же оживлен, как и прекрасен. Там вы, вероятно, увидите местных жителей, которые устраивают пикники под деревьями такамака, а сможете попробовать креольскую кухню и напитки.

1 5
2. Удивительные растения и животные

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Не в это время, не в то место: 11 стран, в которые не стоит ехать летом

Не в это время, не в то место: 11 стран, в которые не стоит ехать летом

Отдых летом — когда и куда лучше не ездить, чтобы не испортить себе отпуск

Отдых летом — когда и куда лучше не ездить, чтобы не испортить себе отпуск

Посторонним вход запрещен: 10 невероятных мест в мире, закрытых для посетителей

Посторонним вход запрещен: 10 невероятных мест в мире, закрытых для посетителей

Рижские маршруты

Таинственный мир летчиков и многоэтажек: Ильгюциемс и Спилве
5 причин посетить потрясающие Сейшельские острова

5 причин посетить потрясающие Сейшельские острова (3)

Хорошо, что не рядом. 13 вулканов, которые готовы взорваться в любой момент

Хорошо, что не рядом. 13 вулканов, которые готовы взорваться в любой момент

Один в лесу. 9 вещей, которые нельзя есть даже если вы умираете с голоду

Один в лесу. 9 вещей, которые нельзя есть даже если вы умираете с голоду (2)

16 убедительных причин отправиться в отпуск в самую дешевую страну в Европе

16 убедительных причин отправиться в отпуск в самую дешевую страну в Европе

Только раз в жизни: 8 поразительных явлений природы, заснятых на видео

Только раз в жизни: 8 поразительных явлений природы, заснятых на видео

подробнее
Один в лесу. 9 вещей, которые нельзя есть даже если вы умираете с голоду

Один в лесу. 9 вещей, которые нельзя есть даже если вы умираете с голоду (2)

Хорошо, что не рядом. 13 вулканов, которые готовы взорваться в любой момент

Хорошо, что не рядом. 13 вулканов, которые готовы взорваться в любой момент

16 убедительных причин отправиться в отпуск в самую дешевую страну в Европе

16 убедительных причин отправиться в отпуск в самую дешевую страну в Европе

Только раз в жизни: 8 поразительных явлений природы, заснятых на видео

Только раз в жизни: 8 поразительных явлений природы, заснятых на видео

Худшие места в самолете (и как их избежать)

Худшие места в самолете (и как их избежать) (2)

подробнее