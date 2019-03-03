5 причин посетить потрясающие Сейшельские острова

Сейшельские острова с их прекрасными пляжами, вкусной кухней и возможностями дайвинга мирового класса можно по праву назвать тропическим раем. Журнал Wanderlust рассказывает, почему вам нужно поехать туда именно сейчас.

1. Лучшие пляжи мира

Сейшельские острова, состоящие из 115 островов в Индийском океане, это настоящий рай для любителей пляжного отдыха. В каждой бухте есть сахарно-белый пляж, окруженный пышными тропическими джунглями и омываемый кристально чистой водой.

Foto: Shutterstock

Самым известным пляжем является Анс Сурс Д'Аржан с его гранитными валунами и "голливудской внешностью". Он расположен на острове Ла Диг и его регулярно называют самым красивым пляжем в мире.

Любителям подводного плавания понравится пляж Анс Лацио на Праслине, втором по величине Сейшельском острове. Богатая коралловый мир находится в восточной стороне этого потрясающего белого пляжа. Бо Валлон на острове Маэ так же оживлен, как и прекрасен. Там вы, вероятно, увидите местных жителей, которые устраивают пикники под деревьями такамака, а сможете попробовать креольскую кухню и напитки.