6 городов, практически полностью восстановленных из руин

"Красивое место и с богатой историей", - говорят люди, прогуливаясь по историческому центру какого-нибудь города. Но не всем городам так повезло и некоторые из них были разрушены практически до основания в силу разных причин. Вот шесть из них, которые смогли восстановиться и продолжают радовать нас и сейчас. Рассказывает портал KnowRealty.

Варшава

Foto: PantherMedia/Scanpix

По обнародованным данным, к окончанию Второй мировой войны польская столица была разрушена на 85%. Огромному количеству жителей Варшавы приходилось жить буквально на развалинах, и реконструкция казалась попросту невозможной. Польские власти даже поговаривали о том, чтобы сделать новой польской столицей город Лодзь, который находится всего в 120 км от Варшавы, но в сравнении с ней сохранившийся гораздо лучше, а также обсуждалась возможность оставить столицу Польши в таком разрушенном виде и сделать из неё гигантский антивоенный памятник для потомков. Но в итоге восстановление города всё-таки началось.

Слоган времени восстановления города — "Варшаву построил народ", имеющий под собой реальную основу. На протяжении двадцати лет в общественный фонд восстановления столицы поступали пожертвования со всей страны, а многие из тех, кто восстанавливал город, делали это на добровольных началах.

У тысячи польских жителей появился шанс получить жильё и начать новую жизнь. Первый этап реконструкции города закончился в 1952 году, а некоторые проекты продолжались до 1960-х и 1970-х годов. Большую часть старого города и Королевского тракта польские жители восстановили в мельчайших подробностях, построили жилые кварталы и трассы. Сейчас Варшава включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.