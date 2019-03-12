7 лучших европейских курортов по системе "все включено"

Delfi Turgid
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Vila Gale в Лагосе, Португалия
7 лучших европейских курортов по системе "все включено"
Foto: Shutterstock

Если вы хотите провести отпуск как на пляже, так и за его пределами, и предпочитаете комплексные курортные услуги, то обратите внимание на эти семь европейских гостиниц, работающих по системе "все включено", пишет Smarter Travel.

Club Med Opio в Провансе, Франция


В прибрежном регионе Прованс, который простирается от Ривьеры до Альп и славится вином, лавандой и пляжами, есть и где отдохнуть, и что посмотреть. Недалеко от Канн вы найдете курорт по системе "все включено" Club Med Opio. До Канн и Ниццы от отеля всего час езды, поэтому вы сможете легко совершить однодневную поездку на пляж. Курортный комплекс предлагает поле для гольфа с девятью лунками, теннисные корты и цирковую школу для детей и взрослых, а также программу развлекательных мероприятий.


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Vila Gale в Лагосе, Португалия

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Delfi Turgid

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