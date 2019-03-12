7 лучших европейских курортов по системе "все включено"

Если вы хотите провести отпуск как на пляже, так и за его пределами, и предпочитаете комплексные курортные услуги, то обратите внимание на эти семь европейских гостиниц, работающих по системе "все включено", пишет Smarter Travel.
Club Med Opio в Провансе, Франция
В прибрежном регионе Прованс, который простирается от Ривьеры до Альп и славится вином, лавандой и пляжами, есть и где отдохнуть, и что посмотреть. Недалеко от Канн вы найдете курорт по системе "все включено" Club Med Opio. До Канн и Ниццы от отеля всего час езды, поэтому вы сможете легко совершить однодневную поездку на пляж. Курортный комплекс предлагает поле для гольфа с девятью лунками, теннисные корты и цирковую школу для детей и взрослых, а также программу развлекательных мероприятий.
- 1. Vila Gale в Лагосе, Португалия
- 2. Grecotel Meli Palace на Крите, Греция
- 3. La Cucina Sabina в Тоскане, Италия
- 4. Club Med Palmiye в Бодруме, Турция
- 5. Sensimar Aguait Resort & Spa на Майорке, Испания
- 6. Club Med Valmorel в Вальмореле, Франция