7 самых странных мифов об отпуске и путешествиях

Турорганизаторам постоянно приходится слышать о разных мифах и страхах – ведь именно сейчас начинается сезон поездок в Турцию; попадаются мнения, что отправляться в дорогу с детьми – это слишком проблемно, другие убеждены в том, что в самолет нельзя брать с собой еду. Элина Анилоните, менеджер по продуктам Kidy Tour в Латвии поделилась самыми странными и наиболее часто встречающимися мифами об отпуске и в Латвии путешествиях.

Самые дешевые – предложения последней минуты

Предложения последней минуты зачастую продаются со скидкой, и может сложиться впечатление, что именно они – самые дешевые, хотя это не так. "Желающие сэкономить знают, что самые лучшие цены предлагаются во время предварительных продаж. Кроме того, именно тогда вам предоставлен самый широкий выбор отелей, так что вам не приходится выбирать из того, что осталось", – говорит Э.Анилоните.

Путешествовать с детьми – слишком сложно

Некоторые жители Латвии все еще опасаются путешествовать с маленькими детьми, полагая, что так они больше устанут, чем отдохнут, но и это – миф. "С каждым годом мы видим все больше семей, путешествующих с очень маленькими детьми. Конечно, перед отпуском с детьми нужно выполнить домашнее задание. Главное – внимательно выбрать отель. Отели, адаптированные для семей, предложат не только широкий выбор блюд, но и самые разные развлечения, которые позволят детям повеселиться, а их родителям – отдохнуть", – заверила Э.Анилоните.

Отпуск в Латвии обойдется дешевле

Этот миф все менее популярен, поскольку латвийские люди научились находить достойные внимания предложения: "Хорошо спланированный отпуск на турецких курортах может обойтись куда дешевле, чем в Латвии. Ведь в цену входит перелет, трансфер до отеля, полное питание. А уж с турецким климатом и качеством обслуживания сравниться очень сложно".

В самолете люди пьянеют быстрее

Преобладает ошибочное мнение, что из-за перепадов давления и по другим причинам в самолете люди пьянеют быстрее. На самом деле, легкое состояние опьянения может ощущаться из-за несколько меньшей концентрации кислорода, однако это может случиться, даже если не пить спиртного.

Беременным нельзя летать самолетами

Беременность у женщин при отсутствии повышенного риска ни в коем случае не должна стать причиной отказаться от отпуска. Только заручитесь справкой от врача – без нее вас не пустят на борт, начиная с 28 недели беременности. Летать беременным не разрешается за 4–8 недель до родов, в зависимости от конкретных авиалиний.

Во время перелета рекомендуется выбрать место не у иллюминатора, а у прохода – так у вас будет больше места и, соответственно, больше комфорта. "Перед тем, как вы решите отправиться в отпуск, оцените самостоятельно свое самочувствие, посоветуйтесь с врачом. Обсудите не только сам перелет, но и страну, в которую вы отправляетесь, климат", – советует Э.Анилоните.

В самолет нельзя брать с собой еду

В зарегистрированном багаже вы можете везти любую еду и напитки. Конечно, сколько вы можете провезти алкоголя, зависит от законов страны, в которую вы летите.

В ручной клади не получится провезти много напитков – в отношении герметично закрытых жидкостей действует ограничение в 100 мл. Еду с собой в самолет взять можно, но она должна быть сухой консистенции. Правда, действует исключение в отношении тех, кто летит вместе с младенцами – в таком случае разрешается взять с собой молоко, его смеси, воду и другое жидкое питание, но по поводу разрешенных объемов всегда дополнительно проконсультируйтесь со своим турагентом.

Турция годится только для лежания на пляже

Говоря о любимой стране латвийских туристов Турции, часть наших соотечественников думают, что люди там отдыхают довольно пассивно. Но и это неправда.

"У Турции есть что предложить для активного досуга, ведь и история страны, и ее природа поистине впечатляют. Вы можете идти по следам этой истории, гулять по старым городам, посетить мечети, рынки. Не забудьте отдохнуть в турецкой бане – хаммаме, побывать в Памуккале, полюбоваться невероятными памятниками природы. Найдут здесь чем заняться и любители более экстремального отдыха – это и рафтинг по стремительным горным рекам, и катание на квадрациклах", – добавляет менеджер по продуктам Kidy Tour в Латвии Элина Анилоните.

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