7 вещей, из-за которых можно крупно влипнуть за границей

Delfi Turgid
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7 вещей, из-за которых можно крупно влипнуть за границей
Foto: Reuters/Scanpix
Gazeta.ru

Отправляясь в путешествие, последнее, о чем мы думаем, — за что можем попасть в тюрьму или получить штраф. Наивные туристы искренне убеждены, что, если соблюдать привычные законы, проблем не будет. Есть одно но: почти в каждой стране существуют странные запреты, нарушив которые, можно сильно пожалеть. Чего категорически нельзя делать за рубежом — в материале "Газеты.Ru".

Брать с собой зонты, трости и шипы


7 вещей, из-за которых можно крупно влипнуть за границей
Foto: AFP/Scanpix

На Мачу-Пикчу столкнуться с проблемами можно в нескольких случаях. Например, если отправиться изучать памятник ЮНЕСКО в обуви с шипами или с огромным рюкзаком за спиной.

Закон был введен для того, чтобы у туристов не было соблазна отколоть себе что-нибудь на память и в дальнейшем унести находку с собой.

Не стоит брать с собой и зонты, и трости. Путешественники, которым для более комфортного передвижения нужно на что-то опираться, могут принести их только с защитными резиновыми наконечниками на концах.


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