74 музея в Литве раз в месяц откроют двери для посетителей бесплатно

Delfi Turgid
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74 музея в Литве раз в месяц откроют двери для посетителей бесплатно
Foto: Muziejai Lietuvoje © DELFI montažas

74 национальных и республиканских музея под управлением Министерства культуры Литвы с января каждое последнее воскресенье месяца будут принимать посетителей бесплатно, сообщают rus.delfi.lt со ссылкой на Lietuvos zinios.

Подчеркивается, что бесплатным будет вход в музеи и осмотр их экспозиций – желающие воспользоваться услугами музейного гида, а также участвовать в образовательных программах будут должны уплатить за них.

Среди 74 музеев, распахивающих двери бесплатно, – Башня замка Гедиминаса, Музей янтаря в Паланге, Галерея искусства Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, Музей этнокосмологии Литвы, находящийся в Молетском районе, открытый в Клайпеде Морской музей Литвы, Музей народного быта, находящийся в городе Румшишкес в Кайшядорском районе, Тракайский исторический музей (Тракайский замок), находящийся в Тельшяй музей Alka.

Министерство культуры Литвы в ноябре прошлого года объявило, что модель бесплатного посещения музеев будет финансироваться из бюджетных средств, компенсируя недополученные музеями доходы.

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Delfi Turgid

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