9 вещей, которые вы должны сделать в Перу помимо похода к Мачу-Пикчу

Если вы собираетесь в Перу, то посещение Мачу-Пикчу — само собой разумеющееся дело. Но в этой стране есть еще много интересного, а не одна лишь великолепная цитадель инков. Журнал Wanderlust рассказывает, что можно посмотреть и чем заняться в Перу.
1. Исследуйте настоящую Амазонку
В Перу начинается река Амазонка. Ее истоком является поток Кархуасанта, стекающий со склона горы Мисми, с высоты около 5600 метров, а затем объединяющийся с другими ручьями.
Перуанская часть джунглей Амазонки, пожалуй, самая разнообразная и изобильная. А Национальный парк Ману является одним из самых биоразнообразных районов в мире, где обитает около 1000 видов птиц и более 200 видов млекопитающих. Покатайтесь по реке и насладитесь "симфонией зелени". А более глубокое представление о джунглях и их обитателях вы сможете получить, помогая волонтерам.
- 1. 2. Отправляйтесь к Мачу-Пикчу
- 2. 3. Попробуйте перуанскую кухню
- 3. 4. Получите максимум от Лимы
- 4. 5. Встретьте день с кондорами
- 5. 6. Сходите в поход и заберитесь на каждую гору
- 6. 7. Узнайте Куско с другой стороны
- 7. 8. Получите свою голову в облаках
- 8. 9. Разгадайте линии Наска