9 вещей, которые вы должны сделать в Перу помимо похода к Мачу-Пикчу

Delfi Turgid
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2. Отправляйтесь к Мачу-Пикчу
9 вещей, которые вы должны сделать в Перу помимо похода к Мачу-Пикчу
Foto: Shutterstock

Если вы собираетесь в Перу, то посещение Мачу-Пикчу — само собой разумеющееся дело. Но в этой стране есть еще много интересного, а не одна лишь великолепная цитадель инков. Журнал Wanderlust рассказывает, что можно посмотреть и чем заняться в Перу.

1. Исследуйте настоящую Амазонку


В Перу начинается река Амазонка. Ее истоком является поток Кархуасанта, стекающий со склона горы Мисми, с высоты около 5600 метров, а затем объединяющийся с другими ручьями.

9 вещей, которые вы должны сделать в Перу помимо похода к Мачу-Пикчу
Foto: Shutterstock

Перуанская часть джунглей Амазонки, пожалуй, самая разнообразная и изобильная. А Национальный парк Ману является одним из самых биоразнообразных районов в мире, где обитает около 1000 видов птиц и более 200 видов млекопитающих. Покатайтесь по реке и насладитесь "симфонией зелени". А более глубокое представление о джунглях и их обитателях вы сможете получить, помогая волонтерам.


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2. Отправляйтесь к Мачу-Пикчу

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Delfi Turgid

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