А мы идем на север: Пять интересных природных троп в Эстонии

Если вы изучили в Латвии уже все леса и болота, то поезжайте в Эстонию, где тоже красивая, но немного другая природа и много возможностей для прогулок. DELFI Tūrismagids вместе с путеводителем Visit Estonia рассказывает о пяти интересных эстонских природных тропах.

Прогулочная тропа болота Туху



Болота Ойдрема-Туху – одна из крупнейших болотных систем в Западной Эстонии. Она расположена всего в 10 км от моря, и по своей истории развития относительно молодая.