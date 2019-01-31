Африка и Азия наступают: Топ-10 крупнейших городов будущего

На протяжении истории человечества большие города играли значительную роль в развитии экономики. Со временем города становятся все больше и больше. Если раньше было сложно себе представить, чтобы в городе проживал 1 млн человек, то сегодня это стало обычным делом, а население крупнейших городов мира намного превышает эту отметку.

Эксперты из Global Cities Institute исследовали развитие городов мира и сделали прогноз относительно того, какие города будут самыми большими в будущем.

Основываясь на этих прогнозах, они составили список из 101 крупнейшего города в 2025, 2050, 2075, и 2100 гг. Ниже мы расскажем о том, какие 10 городов станут самыми большими в 2100 г.

1. Лагос, Нигерия

Foto: Reuters/Scanpix

Население в 2100 году: 88,3 млн

Лагос — портовый город на юго-западе Нигерии, самый большой город страны. Имея население более 13 млн человек и около 21 млн в агломерации, Лагос является самым населенным городом в Африке.

Сейчас город занимает практически всю территорию штата Лагос и состоит из большого числа районов, соединенных и разделенных между собой автомагистралями.