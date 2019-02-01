airBaltic открывает новые маршруты на средиземноморские острова

Латвийская авиакомпания airBaltic объявила новые маршруты на летний сезон 2019 года - с мая вводятся регулярные рейсы на острова Кос (Греция) и Менорка (Испания), сообщили в компании.

Как отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, спрос на отдых в этих солнечных регионах растет, поэтому компания предлагает пассажирам новые возможности. "Благодаря открытию рейсов на Кос и Менорку этим летом наши пассажиры смогут выбрать один из восьми средиземноморских островов среди многих других направлений для летнего отдыха по всей Европе и за ее пределами", - сказал он.

Рейсы на новых маршрутах предусмотрены один раз в неделю, полеты будут выполняться на самолетах Airbus A220-300.

Всего в этом году airBaltic откроет по крайней мере восемь новых маршрутов.