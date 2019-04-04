Airbnb предлагает провести ночь в Лувре

Сервис аренды жилья Airbnb запустил конкурс, победитель которого сможет провести ночь в стеклянной пирамиде Лувра.

Чтобы испытать удачу, нужно по ссылке ответить на вопрос: "Почему именно ты должен составить компанию Моне Лизе?". Ответы принимают до 12 апреля. Сама ночь в музее состоится 30 апреля.

Победителю разрешат взять с собой друга. После закрытия Лувра гид проведет для счастливчиков экскурсию (сервис, доступный только президентам и звездам уровня Бейонсе). Также ночных гостей угостят ужином возле "Венеры Милосской" и развлекут акустическим концертом в апартаментах Наполеона III. Для сна подготовят уменьшенную копию пирамиды архитектора Йо Минг Пея, которой в этом году исполняется 30 лет.

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