"Арендуй финна": в Финляндии стартовала необычная акция

Delfi Turgid
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"Арендуй финна": в Финляндии стартовала необычная акция
Foto: Shutterstock

"Ты — обычный счастливый финн, который любит проводить время на природе и хочет помогать иностранным туристам? Можешь стать "гидом по счастью" для иностранцев!"

Туристическая организация VisitFinland придумала новый способ привлечь иностранных туристов в замечательную страну. Акция "Арендуй финна" должна привлечь в страну новых туристов, которые хотят не только посмотреть достопримечательности Финляндии, но и прочувствовать национальный характер, пишет портал turist.ee.

По условиям конкурса, восемь жителей Финляндии станут на два-три летних дня "гидами по финскому счастью" для иностранных туристов. Они покажут, как живется в Финляндии, чем здесь занимаются, каковы главные черты характера финна. Для этого будут организованы рыбалка, походы в лес за ягодами и грибами, сауна, сплавы по рекам и многое другое.

"Финляндия — самая счастливая страна в мире. Секрет прост: это наша связь с природой. Пока другие ходят на терапию, финны надевают резиновые сапоги и отправляются в лес. Счастье там — среди сосен и берез. Эти самые сосны и березы принесли нам место № 1 в докладе ООН о мировом счастье за 2018 год", — сообщается на сайте проекта Rent a Finn.

Заявки туристов, желающих "арендовать финна" принимаются на сайте Rent a Finn с 18 марта по 14 апреля. Более подробно ЗДЕСЬ.

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Delfi Turgid

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