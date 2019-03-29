Boeing исправил вероятную причину крушения лайнеров 737 MAX

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Boeing исправил вероятную причину крушения лайнеров 737 MAX
Foto: Reuters/Scanpix/LETA
Lenta.ru

Американская компания Boeing выпустила обновленную версию программы MCAS, из-за ошибки которой могли произойти две катастрофы с участием новейших авиалайнеров 737 MAX. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC.

По словам представителей Boeing, обновленное программное обеспечение позволит снизить нагрузку на экипаж и избежать запуска системы на основе ошибочных данных.

В Boeing заявляют, что обновленная программа прошла сотни часов анализа, лабораторных испытаний и проверок на тренажере. Также обновления были опробованы на реальных самолетах в рамках двух испытательных полетов. На одном из них присутствовали представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Однако, согласно заявлению американского авиационного ведомства, сделанному 27 марта, новая версия MCAS еще не прошла сертификацию.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель является самым продаваемым самолетом в истории компании.

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