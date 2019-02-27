Бюджетный Хельсинки: как съездить в столицу Финляндии и не разориться

Delfi Turgid
3 комментария
1 7
Изучайте местную историю
Бюджетный Хельсинки: как съездить в столицу Финляндии и не разориться
Foto: Shutterstock

Хельсинки — очаровательный город с интригующей историей, впечатляющей архитектурой, инновационным дизайном и фантастической едой. Легкой и воздушной летом, сказочной и снежной зимой столицей Финляндии можно наслаждаться круглый год.

Но Финляндия, как и Скандинавия, — довольно дорогое место для путешественников по сравнению с другими регионами мира. Однако это не означает, что в Хельсинки не стоит ехать туристу ограниченным бюджетом, потому что здесь есть что посмотреть и чем заняться, не опустошая свой банковский счет, пишет Lonely Planet.

Прогуляйтесь по центру города

Центр Хельсинки компактный, с живописными площадями и улицами, которые идеально подходят для прогулок. Сердцем города является Сенатинтори (Сенатская площадь), на которой находится впечатляющий Кафедральный собор Святого Николая, доступный всем желающим. Собор обрамлен красивыми неоклассическими зданиями, к нему ведет большая лестница, а в центре площади стоит памятник царю Александру II.

Неподалеку расположена Хельсинкская гавань, а на набережной находится старинный рынок, на прилавках которого можно найти местные продукты и сувениры. Отсюда вы можете увидеть и Успенский православный собор, который также можно посетить бесплатно. Рядом с Сенатской площадью находится ряд торговых улиц с историческими зданиями и интересными памятниками, такими как "Три кузнеца".

1 7
Изучайте местную историю

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

В Швецию - недорого? 12 советов, которые доказывают, что это реально

В Швецию - недорого? 12 советов, которые доказывают, что это реально

Земля 180 тысяч оленей и одного Санта-Клауса: зачем зимой ехать в финскую Лапландию

Земля 180 тысяч оленей и одного Санта-Клауса: зачем зимой ехать в финскую Лапландию

18 причин, почему Финляндия — лучшая страна в мире

18 причин, почему Финляндия — лучшая страна в мире

Рижские маршруты

История улицы Калнциема — наследницы Курземской дороги
Бюджетный Хельсинки: как съездить в столицу Финляндии и не разориться

Бюджетный Хельсинки: как съездить в столицу Финляндии и не разориться (3)

Путеводитель по Старой Гаване, городу, не похожему ни на что

Путеводитель по Старой Гаване, городу, не похожему ни на что

Названы пять самых изучаемых языков на планете

Названы пять самых изучаемых языков на планете (1)

Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро

Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро

Восемь волшебных городов Европы, которые незаслуженно забыты туристами

Восемь волшебных городов Европы, которые незаслуженно забыты туристами

подробнее
Бюджетный Хельсинки: как съездить в столицу Финляндии и не разориться

Бюджетный Хельсинки: как съездить в столицу Финляндии и не разориться (3)

Путеводитель по Старой Гаване, городу, не похожему ни на что

Путеводитель по Старой Гаване, городу, не похожему ни на что

Восемь волшебных городов Европы, которые незаслуженно забыты туристами

Восемь волшебных городов Европы, которые незаслуженно забыты туристами

Названы пять самых изучаемых языков на планете

Названы пять самых изучаемых языков на планете (1)

Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро

Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро

подробнее