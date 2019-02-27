Бюджетный Хельсинки: как съездить в столицу Финляндии и не разориться

Хельсинки — очаровательный город с интригующей историей, впечатляющей архитектурой, инновационным дизайном и фантастической едой. Легкой и воздушной летом, сказочной и снежной зимой столицей Финляндии можно наслаждаться круглый год.

Но Финляндия, как и Скандинавия, — довольно дорогое место для путешественников по сравнению с другими регионами мира. Однако это не означает, что в Хельсинки не стоит ехать туристу ограниченным бюджетом, потому что здесь есть что посмотреть и чем заняться, не опустошая свой банковский счет, пишет Lonely Planet.

Прогуляйтесь по центру города

Центр Хельсинки компактный, с живописными площадями и улицами, которые идеально подходят для прогулок. Сердцем города является Сенатинтори (Сенатская площадь), на которой находится впечатляющий Кафедральный собор Святого Николая, доступный всем желающим. Собор обрамлен красивыми неоклассическими зданиями, к нему ведет большая лестница, а в центре площади стоит памятник царю Александру II.

Неподалеку расположена Хельсинкская гавань, а на набережной находится старинный рынок, на прилавках которого можно найти местные продукты и сувениры. Отсюда вы можете увидеть и Успенский православный собор, который также можно посетить бесплатно. Рядом с Сенатской площадью находится ряд торговых улиц с историческими зданиями и интересными памятниками, такими как "Три кузнеца".