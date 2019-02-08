Царь-гора: 7 самых грандиозных монолитных скал в мире

Эти возвышающиеся над ландшафтом каменные образования притягивают взгляд, восхищают и часто являются местами паломничества и чудес. Журнал Wanderlust рассказывает о семи самых захватывающих монолитных скалах в мире.
1. Гибралтарская скала, Гибралтар
Гибралтарская скала высотой 426 метров расположена у Средиземного моря, в южной части Пиренейского полуострова. Этот внушительный известняковый монолит когда-то был одним из Столбов Геркулеса, которые, как считали древние греки, обозначали пределы мира. Сегодня это заморская территория Великобритании, которую оспаривают испанцы. На скале находится заповедник, в котором проживают 250 берберийских макак.