Царь-гора: 7 самых грандиозных монолитных скал в мире

Delfi Turgid
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2. Улуру, Австралия
Царь-гора: 7 самых грандиозных монолитных скал в мире
Foto: Shutterstock

Эти возвышающиеся над ландшафтом каменные образования притягивают взгляд, восхищают и часто являются местами паломничества и чудес. Журнал Wanderlust рассказывает о семи самых захватывающих монолитных скалах в мире.

1. Гибралтарская скала, Гибралтар

Царь-гора: 7 самых грандиозных монолитных скал в мире
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Гибралтарская скала высотой 426 метров расположена у Средиземного моря, в южной части Пиренейского полуострова. Этот внушительный известняковый монолит когда-то был одним из Столбов Геркулеса, которые, как считали древние греки, обозначали пределы мира. Сегодня это заморская территория Великобритании, которую оспаривают испанцы. На скале находится заповедник, в котором проживают 250 берберийских макак.

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2. Улуру, Австралия

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Delfi Turgid

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