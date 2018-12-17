Цена ошибки: 11 катастроф, которые произошли по вине человека

Иногда катастрофы происходят по чистой случайности. Тем не менее зачастую бывает и так, что к катастрофе приводят неверные решения людей, которые не смогли в нужное время правильно оценить ситуацию.

Ниже мы расскажем об 11 шокирующих катастрофах, к которым привело решение человека.

11. Крушение лайнера Costa Concordia

Итальянский круизный лайнер Costa Concordia затонул в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской области Тосканы в ночь на 14 января 2012 г. В момент трагедии на судне находились более 4,2 тысячи человек, из них жертвами стали 32 человека.

Гигантский лайнер длиной 290 м с 17 палубами, на которых разместились 1,5 тыс. кают, двухуровневая фитнесс-зона площадью более двух тысяч квадратных метров, концертный зал, 4D кинотеатр, художественная галерея и небольшая библиотека, а также казино, бутики, рестораны и бары, вышел из порта Чивитавеккья 13 января 2012 г. в круиз по Средиземному морю и направлялся в Савону.

Через несколько часов после отправления, когда пассажиры ужинали в ресторанах, Costa Concordia напоролся на мель, в результате чего получил на левой стороне пробоину, длина которой составляла около 70 м.

Foto: Reuters/Scanpix

Эвакуация людей с лайнера продолжалась в течение всей ночи. В ней принимали участия суда береговой охраны и спасательные шлюпки, а также был задействован вертолет.

Во время проведения спасательной операции многие пассажиры оставались заблокированными в каютах лайнера. Кроме того, в момент аварии несколько пассажиров упали за борт.

Первоначально сообщалось, что в результате крушение лайнера погибли три человека, однако с каждым днем эта цифра возрастала.

Ход поисково-спасательной операции неоднократно приостанавливался из-за ухудшения метеоусловий, подвижек судна и роста опасности для спасателей.

Вечером 14 января власти Италии объявили о задержании капитана круизного лайнера Costa Concordia Франко Скеттино.

Представители компании-судовладельца заявили о том, что Скеттино самовольно принял решение отклониться от намеченного курса. Капитан отдал команду подойти максимально близко к острову Джильо, чтобы порадовать главного стюарда корабля, уроженца тех мест.

Прокуратура тосканской провинции Гроссетто возбудила уголовное дело по факту кораблекрушения и гибели людей.

Правоохранительные органы Италии после допроса задержали Скеттино по подозрению в непреднамеренном убийстве, а также в том, что он покинул судно до завершения эвакуации пассажиров.

15 января 2012 г. водолазы нашли "черный ящик" Costa Concordia. Его расшифровка подтвердила сообщения о том, что капитан слишком поздно начал эвакуацию, не послал сигнал бедствия (береговая охрана сама связалась с терпящим бедствие кораблем), что задержало начало спасательной операции.