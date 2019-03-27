Чего туристы боятся в отпуске сильнее всего?

Эксперты онлайн-сервиса по поиску путешествий провели опрос среди туристов о том, чего они боятся сильнее всего, отправляясь в путешествие в другую страну, пишет портал turist.ee.

Основным страхом туристов оказался страх остаться без документов. Этого боится почти половина — 43% всех опрошенных. Кроме того, на первом месте страх оказаться жертвой несчастного случая и попасть в больницу — этого опасаются 25%, рассказывает туристический портал Tourprom.

Еще 24% туристов опасаются оказаться в поле зрения правоохранительных органов и “загреметь” за решетку.

Житейские мелочи туристов сильно не пугают. Остаться в отпуске без связи боятся только 10%. Потерять ключи от отеля или квартиры — всего 3%.

Есть и специфические страхи — при этом мужчины в основном боятся потратить на отдыхе все свои деньги, об этом заявили 16%. А 11% туристок боятся стать жертвами сексуальных домогательств.

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