Чего туристы боятся в отпуске сильнее всего?

Delfi Turgid
Оставить комментарий
Чего туристы боятся в отпуске сильнее всего?
Foto: Pixabay

Эксперты онлайн-сервиса по поиску путешествий провели опрос среди туристов о том, чего они боятся сильнее всего, отправляясь в путешествие в другую страну, пишет портал turist.ee.

Основным страхом туристов оказался страх остаться без документов. Этого боится почти половина — 43% всех опрошенных. Кроме того, на первом месте страх оказаться жертвой несчастного случая и попасть в больницу — этого опасаются 25%, рассказывает туристический портал Tourprom.

Еще 24% туристов опасаются оказаться в поле зрения правоохранительных органов и “загреметь” за решетку.

Житейские мелочи туристов сильно не пугают. Остаться в отпуске без связи боятся только 10%. Потерять ключи от отеля или квартиры — всего 3%.

Есть и специфические страхи — при этом мужчины в основном боятся потратить на отдыхе все свои деньги, об этом заявили 16%. А 11% туристок боятся стать жертвами сексуальных домогательств.

Source info

Delfi Turgid
Хуахин – Ча-Ам

Хуахин – Ча-Ам
Као Сок

Као Сок
Канчанабури – река Квай

Канчанабури – река Квай

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.
Рижские маршруты

Рижские маршруты. Усачи из Чиекуркалнса и пограничный спор с Тейкой
Весна зовет: Топ-6 лучших городов, куда уехать на Пасху

Весна зовет: Топ-6 лучших городов, куда уехать на Пасху

Чего туристы боятся в отпуске сильнее всего?

Чего туристы боятся в отпуске сильнее всего?

Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии

Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии

ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау

ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау

Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах

Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах

подробнее
Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии

Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии

ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау

ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау

Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах

Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах

10 лучших островов Италии для летнего отдыха

10 лучших островов Италии для летнего отдыха

ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля

ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля

подробнее