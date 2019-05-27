Ciao bella! Топ-7 красивейших пляжей Италии

От небольших бухт в тихих рыбацких деревушках до длинных песчаных полос — в Италии найдется пляж на любой вкус. Wanderlust рассказывает о семи лучших из них, на которых совершенно точно стоит обратить внимание, если собрались летом в Италию.

Пляж Чиа, Сардиния

Многие считают пляж Чиа лучшим в Италии. Он расположен на южном побережье Сардинии, окружен песчаными дюнами, а можжевеловые деревья защищают его от ветра. Пляж Чиа очень популярен у местных жителей и любителей серфинга.

Вода здесь невероятного оттенка бирюзы, а песок — словно из золотистой крошки. Итальянцы называют этот цвет оттенком молодого персика. Лагуна за пляжем Чиа — место обитания фламинго, а в заливе очень часто резвятся дельфины.