Ciao bella! Топ-7 красивейших пляжей Италии

От небольших бухт в тихих рыбацких деревушках до длинных песчаных полос — в Италии найдется пляж на любой вкус. Wanderlust рассказывает о семи лучших из них, на которых совершенно точно стоит обратить внимание, если собрались летом в Италию.
Пляж Чиа, Сардиния
Многие считают пляж Чиа лучшим в Италии. Он расположен на южном побережье Сардинии, окружен песчаными дюнами, а можжевеловые деревья защищают его от ветра. Пляж Чиа очень популярен у местных жителей и любителей серфинга.
Вода здесь невероятного оттенка бирюзы, а песок — словно из золотистой крошки. Итальянцы называют этот цвет оттенком молодого персика. Лагуна за пляжем Чиа — место обитания фламинго, а в заливе очень часто резвятся дельфины.
- 1. Сан-Фруттуозо, Лигурия
- 2. Пляж Тропея, Калабрия
- 3. Пляж Фоллоника, Тоскана
- 4. Пляж Фуроре, побережье Амальфи
- 5. Пляж Пунто-Прошутто, Апулия
- 6. Пляж Сан-вито-Ло-Капо, Сицилия
TagsИталия
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