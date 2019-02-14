Дешевле — не будет. Топ-9 стран, путешествия по которым не влетят в копеечку

Кто сказал, что путешествия — это всегда дорого? На свете достает стран, путешествия по которым не опустошат банковский счет. Вот девять самых ярких примеров.

1. Вьетнам

Foto: Shutterstock

Вьетнам — это чудесная комбинация из фантастически низких цен, невероятной и экзотической для нас природы, а также красивейших мест для осмотра и посещения. Конечно, добраться до Вьетнама — дорого. Однако на месте гостиницы стоят копейки, еда не стоит почти ничего, равно как и услуги местных гидов и транспорт. Особенное если их резервировать уже на месте и сократить число посредников.

Вьетнамские пляжи, вероятно, уступают по качеству многим соседям, однако местная туристическая индустрия все время растет над собой. Да и не настолько они хуже, насколько жизнь в стране дешевле.