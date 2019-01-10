Десять невероятных вещей, которые нужно сделать в словенском Бледе когда бы вы там ни оказались

Delfi Turgid
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2. Исследуйте средневековый замок
Десять невероятных вещей, которые нужно сделать в словенском Бледе когда бы вы там ни оказались
Foto: Shutterstock

Вы наверняка видели фотографии озера Блед с красивой церковью на фоне потрясающих гор. Это место выглядит фотогенично круглый год. Там можно ходить в походы, заниматься дайвингом, кататься на лыжах и лошадях и делать многие другие вещи. Подробнее о том, чем можно заняться в Бледе и его окрестностях, рассказывает Pandotrip.

1. Осмотрите стоящую на острове церковь

Десять невероятных вещей, которые нужно сделать в словенском Бледе когда бы вы там ни оказались
Foto: Shutterstock

Церковь была возведена в конце 17-го века. На остров можно добраться двумя способами: либо на традиционной лодке плетне, которая может одновременно принять около двадцати пассажиров, либо на частном катере. В церкви осмотрите фрески 15-го века и не забудьте позвонить в колокол, это приносит вам удачу!

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2. Исследуйте средневековый замок

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Delfi Turgid

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