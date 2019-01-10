Десять невероятных вещей, которые нужно сделать в словенском Бледе когда бы вы там ни оказались

Вы наверняка видели фотографии озера Блед с красивой церковью на фоне потрясающих гор. Это место выглядит фотогенично круглый год. Там можно ходить в походы, заниматься дайвингом, кататься на лыжах и лошадях и делать многие другие вещи. Подробнее о том, чем можно заняться в Бледе и его окрестностях, рассказывает Pandotrip.