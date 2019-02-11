Девять польских замков, которые надо успеть посетить в этой жизни

Когда говорят о средневековых замках Европы, Польшу почему-то вспоминают редко — а зря. Ведь земли, на которых сейчас расположено это государство, "всегда" были в центре важных исторических событий, страдали от войн и войны эти инициировали. Так что со старинными замками там все хорошо. И многие из этих замков очень красивы!

1. Вавельский замок в Кракове

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Замок, вне всякого сомнения, является одним из самых важных исторических сооружений Польши, так как на протяжении четырех столетий он был главной резиденцией польских правителей. Не будет преувеличением сказать, что это символ Польши, поэтому не побывать в нем, путешествуя по стране, в принципе невозможно. Сейчас там расположена экспозиция, посвященная быту польских королей, и проходят реставрационные работы. Есть смысл посетить сокровищницу!

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Несмотря на то, что строительство замкового комплекса было начато еще в XIV веке, с тех пор он много раз перестраивался и надстраивался, так что многие его здания и башни относятся к куда более позднему периоду.