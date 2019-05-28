Девять щекочущих нервы аттракционов, которые стоит попробовать

Аттракционы и другие подобные развлечения предназначены не только для детей. DELFI Tūrismagids рассказывает о девяти захватывающих дух аттракционах для взрослых, которые стоит испытать.

Поездка на вагонетке по рисовым полям в Камбодже



Бамбуковые вагонетки, или "нори", как их называют местные жители, в камбоджийском городе Баттамбанге являются популярным туристическим аттракционом. Платформа, на которой помещается несколько человек с вещами, мчится по рельсам через рисовые поля.