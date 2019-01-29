Для сильных духом: автомобильное путешествие по Австралии с маленьким ребенком

Вы бы смогли неделями путешествовать на автомобиле, в котором не предусмотрено особых удобств? А если в этом “доме на колесах” главным "туристом" был бы 1.5-годовалый ребенок?

Австралия — невероятная страна во всех смыслах этого слова. Здесь босоногих хиппи, занимающихся серфингом, можно встретить гораздо чаще, чем закутанных от холода в шерстяной шарф людей в Эстонии. Австралийцы любят ходить в походы, останавливаться в кемпингах, брать в аренду автодома и путешествовать с палатками.

Один раз мы уже были в Австралии с Хенриком до рождения нашей дочки Марты. Тогда три недели мы колесили по дорогам континента, стараясь увидеть как можно больше. Но, отправляясь тогда в путешествие, мы не знали, что в это же самое время у большинства жителей Австралии начинаются летние каникулы и они, как и мы, ездят по стране. Поэтому тогда пришлось бороться за любое свободное место в кемпинге.

На этот раз, уже в компании Марты, мы были умнее. Решили, что прежде всего надо немного изменить наши туристические привычки — путешествовать не по принципу "все и сразу", а более размеренно, наслаждаясь тем, что есть. Мы арендовали более комфортный автодом с большими открывающимися окнами, покрытыми москитной сеткой — теперь не надо было каждый раз вставать и открывать дверь, чтобы хоть чем-то дышать жаркой австралийской ночью. Мы решили начать наше второе австралийское путешествие с исследования побережья в то самое время, когда большинство местных жителей находилось еще на работе или учебе.

Foto: Hendrik Osula

Позже выяснилось, что это было не самое лучшее решение. Оказалось, что вместе с летней жарой на побережье Австралии появились и другие, менее приятные гости. Когда мы отправились из Брисбена, третьего по величине города материка, нас стали предупреждать о самых опасных в мире медузах. Потом нам рассказали о бородачавке, которую еще называют рыбой-камнем — эта морская хищная рыба с ядовитыми шипами на спине обитает на дне возле коралловых рифов и маскируется под камень. А еще — нашествие акул и крокодилов. Чем дальше мы ехали, тем больше ужасов нам рассказывали местные жители, успокаивая только тем, что миграция этих опасных рыб и рептилий только началась.

Делать было нечего. Мы поехали дальше на нашей 1.5-этажной машине, где было 4 сидения, холодильник, микроволновая печь, две раскладные кровати и раковина. "Это необычное путешествие в автодоме научило нас очень многому и дало понять, как на самом деле мало для счастья надо", — признают Пииа и Хендрик Осула.

В поисках места ночлега

Со временем эта маленькая машина стала для нас домом, и Марта наслаждалась постоянным контактом с папой и мамой. Она научилась поднимать занавески и каждое утро, проснувшись, спешила к окну посмотреть на океан.

Хорошо было точно знать, где придется заночевать следующий раз и где можно будет поставить машину. Когда мы этого не знали, то наша ночевка проходила в каком-нибудь тропическом дождевом лесу или на диком пляже, куда вечером набегают кенгуру в поисках еды. Они ведут ночной образ жизни, а днем, спасаясь от палящего солнца, прячутся в лесу. Ночью же под шум волн или шелест листвы их набеги казались устрашающим событием. Поэтому хотелось постоянно себя хоть как-то обезопасить и спать в тишине и покое.

Foto: Hendrik Osula

Однако в Австралии очень сложно найти место, где можно было бы остановиться на машине на ночь. Если в Эстонии можно без проблем выбрать один из предложенных RMK палаточных лагерей в любом месте нашей страны, то здесь действуют уже другие, более суровые правила: машину не разрешается оставлять там, где водителю вздумается. Штрафы огромнейшие. Для въезда в любой национальный парк надо заранее регистрироваться в интернете и, естественно, платить за это. Но это, конечно, не такая большая сумма по сравнению с кемпингом, где за одну только стоянка машины будет в среднем стоить 30-40 евро.

Плюсом больших кемпингов является тот факт, что вся территория всегда обустроена и имеет все необходимое для отдыха: здесь всегда есть медперсонал, душевые, стиральные машинки, бассейны и детские площадки. Тебе не надо волноваться, что кто-то ночью постучится в твое окно или что придется в кромешной тьме искать туалет (каждый раз думая, а ждет ли тебя в это же самое время в кустах крокодил). Культура кемпингов здесь отличная: ни разу не было громкой музыки или какой-то вечеринки поздно ночью. Все люди вежливые, уважают друг друга, с теплом и улыбкой относятся к маленьким детям.

Путешествие в замедленном ритме

К нашему удивлению, Марта, которой к этому моменту исполнился 1 год и 3 месяца, очень хорошо переносила все тяготы путешествия. В какие-то дни казалось, что ей даже лучше, чем нам. Она быстро приспособилась к темпу походной жизни: ровно в восемь часов она без капризов укладывалась спать, а в шесть утра с пением птиц просыпалась. Нам повезло, что местный уклад жизни совпадал с режимом малышки: австралийцы рано встают, а в восемь вечера гаснут все фонари. Помимо этого, Марта комфортно чувствовала себя в нашем автодоме — она быстро освоилась, знала, что и где лежит, как все работает. Правда, по началу ребенок все-таки не понимал, почему ее спальня, выполняющая функции жилой комнаты и кухни, постоянно куда-то движется

Проснувшись и позавтракав, в восемь утра мы шли купаться и отдыхать на пляже. Пик жары приходился на полдень, поэтому мы старались в это время уже быть в пути. Если все же мы заставали середину дня вблизи моря, то обязательно использовали солнцезащитный крем — по другому в Австралии нельзя, солнце палит здесь нещадно и нам, непривыкшим к такому жителям Эстонии, только и остается, как намазывать тело толстым слоем крема. В этом плане можно сказать, что ни разу не обгоревшая Марта — это на отлично сданный нами экзамен. К счастью, местные жители предусмотрели спасение от жары буквально на каждом шагу. Например, в каждом городе на детской площадке обязательно есть фонтан с большим укрытием от солнца. Такие укрытия есть на территории кемпингов, зон отдыха и иногда даже на пляжах.

Foto: Hendrik Osula

На улице мы старались проводить как можно больше времени. Нашими обязательными действиями каждый день стали утреннее купание, завтрак в кафе, опять купание, обед, долгие прогулки по побережью или в национальном парке, а также ужин. Помимо этого, мы ходили в походы или изучали местные достопримечательности. Но темп нашего путешествия был размеренным, мы никуда не спешили и были готовы, что в любой момент у малышки может вылезть новый зуб, начаться истерика или ей просто захочется спать.

Хотя путешествие и проходило в спокойном темпе, мы все равно ни минуты не скучали: планировали нашу дорогу, ходили за продуктами, готовили еду, периодически прибирались в нашем доме и, конечно же, приглядывали за Мартой, которая так и норовила пойти самостоятельно знакомиться с австралийским обществом и дикой природой. За это путешествие она стала очень смелой и самоуверенной — каждому встречному она махала, расплываясь в улыбке. Нам много встречалось туристов, которые расслаблялись с бокалом вина на шезлонгах на берегу моря, любуясь закатом. Интересно, они сами понимают, как много свободного времени у них на самом деле есть?

Чему учат автопутешествия

В течение трех недель мы объездили довольно много красивых и интересных мест, но все это — лишь крошечный кусочек Австралии. На мысе Хилсбороу, самом дальнем месте, до которого мы добрались, можно было увидеть скачущих везде кенгуру и купаться в открытом океане — температура воздуха была 36 градусов, а воды — 26 градусов. У нас не было четкого плана, куда ехать и как далеко. Поэтому мы решили не ехать еще дальше, а потихоньку, с остановками у местных достопримечательностей, возвращаться в Брисбен. На это решение, безусловно, также повлиял тот факт, что большая часть севера Австралии — это тропический климат со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде насекомых, рептилий и животных. Поэтому мы и решили, что жара в 32 градуса и отсутствие "желающих" нас съесть будут более приятными условиями.

Эти три недели научили нас очень многому: учитывать интересы друг друга в сложных условиях, общаться и больше ценить друг друга. Мы вдруг осознали, что нам в действительности нужны были только одеяло, солнцезащитный крем и немного сладкой клубники.

Foto: Hendrik Osula

Это же путешествие самым невероятным образом повлияло на нашу малышку Марту. Она сделала очень большой рывок в развитии, открыв море интересного и удивительного вокруг. Каждое утро она просыпалась с осмысленным взглядом и, казалось, за ночь она повзрослела и много осознана. Кроме того, ее первыми словами помимо "спасибо" и "мама" стали "машина" и "жарко".

Несколько советов для тех, кто собирается в долгое автопутешествие с ребенком:

* Продумайте, что вам нужно в поездке, а что — нет. Однако, путешествуя с маленьким ребенком, при выборе "дома на колесах" не стоит экономить — комфорт ребенку будет очень важен, а сэкономить можно и на чем-то другом.

* Путешествуйте не в пик туристического сезона. Лучше выбрать несколько дней "до" или "после" того момента, как все рванут на отдых. Вам понравится не только отсутствие толп туристов, но и более приемлемые цены.

* Запаситесь временем. В любой точке земного шара есть место, которое вызовет бурю восторга именно у вас. Наслаждайтесь этим моментом, а не спешите увидеть "все и сразу".

* Даже живя в автодоме и путешествуя по другим странам, можно придерживаться определенного графика с питанием, сном, игрой и развлечениями ребенка. Вам стоит только немного подстроиться под детский режим (например, делать длинные переезды во время сна малыша) и путешествие обязательно будет удачным!