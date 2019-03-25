Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах

Бездонный водопад, дыра в никуда или ворота в другой мир – эти необычные шлюзы называют по-разному. И хотя в основном у них есть вполне объяснимые функции, они притягивают туристов своей необычностью и красотой. DELFI Tūrismagids рассказывает о пяти таких шлюзах.

В Калифорнии, США

Foto: Shutterstock

Во втором по величине калифорнийском озере Берриесса есть шлюз, который называют дырой Глори. Это часть плотины Монтичелло, построенной в 1960-х годах, поясняет Atlas Obscura.

Когда уровень воды в озере поднимается, открывается шлюз, и лишняя вода стекает в трубу шириной 22 метра и высотой 75 метров, а затем, через 600 метров, она поступает в реку. Таким образом предотвращаются наводнения, поясняет National Geographic. Полюбоваться этим необычным водопадом можно только в сезон дождей.

Подробнее — здесь.