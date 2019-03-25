Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах

Delfi Turgid
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В Португалии
Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах
Foto: Vida Press

Бездонный водопад, дыра в никуда или ворота в другой мир – эти необычные шлюзы называют по-разному. И хотя в основном у них есть вполне объяснимые функции, они притягивают туристов своей необычностью и красотой. DELFI Tūrismagids рассказывает о пяти таких шлюзах.

В Калифорнии, США

Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах
Foto: Shutterstock

Во втором по величине калифорнийском озере Берриесса есть шлюз, который называют дырой Глори. Это часть плотины Монтичелло, построенной в 1960-х годах, поясняет Atlas Obscura.

Когда уровень воды в озере поднимается, открывается шлюз, и лишняя вода стекает в трубу шириной 22 метра и высотой 75 метров, а затем, через 600 метров, она поступает в реку. Таким образом предотвращаются наводнения, поясняет National Geographic. Полюбоваться этим необычным водопадом можно только в сезон дождей.

Подробнее — здесь.

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В Португалии

Source info

Delfi Turgid
Хуахин – Ча-Ам

Хуахин – Ча-Ам
Као Сок

Као Сок
Канчанабури – река Квай

Канчанабури – река Квай

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