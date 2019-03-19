Еда на борту самолета: 3 худших и 8 лучших авиакомпаний

Эксперт издания South China Morning Post Ник Лукас совершил почти 600 полетов, побывав в 147 аэропортах мира в 50 странах. В своей статье эксперт делится своими впечатлениями, а также отмечает авиакомпании, которые предлагают лучшие и худшие обеды на борту.

Среди лучших авиакомпаний, по мнению эксперта, оказались следующие компании:

Turkish Airlines



Эксперт отмечает, что эта авиакомпания предлагает самые вкусные обеды в эконом-классе. А если вы решите путешествовать этой авиакомпанией в бизнес-классе, то вас ждет настоящий пир. Кроме того, Лукас советует обязательно заказать лимонад домашнего приготовления.



Austrian Airlines



Австрийские авиалинии сотрудничают с компанией Do&Co, что гарантирует вкусные обеды на всех рейсах. Лукас вспоминает одно из самых вкусных блюд, которые ему предложили: суши, тартар с лососем и авокадо, утиная грудка, шоколадный мусс. Этот обед предлагали во время полета из Франкфурта в Вену.



EVA Air



Вы слышали о самолете Hello Kitty? Лукас летал на таком самолете из Парижа в Тайбэй. Ему предложили детскую еду в стиле Hello Kitty на борту авиакомпании Eva Air. Он подчеркивает, что это самый милый и очаровательный обед в его жизни.

Он отметил также, что бортпроводники были несколько смущены, когда им пришлось подавать детский обед взрослому мужчине, да и другие пассажиры смотрели странно.

Но он сделал этот заказ в качестве проверки. Еда была оформлена специально для детей, при этом она была очень вкусной, подчеркивает эксперт.

Vanilla Air



Эксперт подчеркивает, что ему нравятся азиатские авиалинии тем, что предлагают разнообразные блюда на борту своих самолетов. Ему запомнился обед, который он получил на борту этой авиакомпании в полете из Тайбэя в Токио. Обед стоил €8.



Japan Airlines



Это еще одна авиакомпания, которая нравится эксперту, благодаря обедам как в эконом-классе, так и в бизнес-классе. В частности, в бизнес-классе он отмечает недавний обед: коробка бэнто, овощи, сашими с тунцом, пюре из цветной капусты и студень из скумбрии.

Он также подчеркивает высокий уровень сервиса на борту самолета.

Aegean Airlines



Путешествуя в Грецию, эксперт всегда выбирает авиакомпанию Aegean Airlines. По его мнению, эта авиакомпания лучшим образом представляет свою страну. Во время полета из Афин в Мадрид Лукас с удовольствием попробовал блинчики с сыром и клубникой.



Pegasus Airlines



Этот турецкий лоу-костер также вошел в число авиакомпаний, которые предлагают вкусную еду на борту. Так, Pegasus предлагает более 26 различных блюд, которые можно предварительно заказать при бронировании билета. Путешествуя из Цюриха в Стамбул, эксперт заказал обед за €11, и, по его мнению, оно того стоило.



SAS Scandinavian Airlines



Scandinavian Airlines - еще одна любимая авиакомпания эксперта. Во время полета из Цюриха в Стокгольм он купил салат с морепродуктами и другие блюда скандинавской кухни. которые не оставили его равнодушным.