Эксперты перечислили способы, как пассажирам бесплатно получить заветное место в бизнес-классе

Эксперты онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Sky Scanner перечислили трюки, с помощью которых можно проникнуть в бизнес-класс, даже если пассажир купил место в "экономе", рассказывает издание Daily Express.

Во-первых, сотрудники Sky Scanner посоветовали попробовать приехать в аэропорт заранее. "Как-то раз мы с женой летели в Доминиканскую Республику и добрались до аэропорта слишком рано. Леди на стойке регистрации сказала, что у них осталось два свободных места в первом классе и, поскольку мы приехали первыми, мы можем получить их бесплатно", — пояснил менеджер по продукту Дэвид Лоу.

Кроме того, представители Sky Scanner предположили, что получить место в бизнес-классе можно, приехав на стойку регистрации за десять часов до указанного времени. При этом они отметили, что опоздание тоже может помочь пассажирам повысить класс обслуживания в самолете. По словам менеджера Джо Сарре, такой способ отлично работает в сезон повышенного спроса на перелеты, но "это - опасная игра". Однако Джо Сарре считает, что надо хорошо взвесить все "за" и "против" перед тем, как решиться на опоздание с целью получить заветное место в бизнес-классе: "Если вы слишком поздно придете в аэропорт, вас могут не пустить на посадку или, в случае возникновения проблем - например, так называемого "овербукинга", ваше место отдадут кому-то другому".

В ноябре 2018 года бортпроводники рассказали об изощренных методах, к которым прибегают пассажиры экономкласса в попытках оказаться в бизнес-классе. По их словам самым популярным был следующий трюк: путешественник занимал свободное место в бизнес-классе и с головой накрывался пледом.