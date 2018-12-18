Эксперты советуют: 10 подарков, которые можно найти в аэропорту в "последний момент"

Рождественские каникулы – один из самых активных периодов в аэропортах, когда путешественники спешат провести время за границей или навестить близких. И как обычно бывает, самые важные вещи откладываются на последний момент, это касается и покупки подарков. Именно по этой причине, предприятие по востребованию компенсаций за полеты "Skycop" составило список идей для подарков, которые можно найти в любом аэропорту.

Продукты и сладости

Почти во всех аэропортах есть небольшие магазины, в которых продают различные продукты и сладости. В них можно найти интересные подарки для гурманов, начиная от мясных деликатесов и эксклюзивных сыров, вплоть до шоколада и сладостей, характерных для соответствующей страны. Если вы не успели купить сладости во время путешествия, то всегда можете отправиться в магазины Duty Free, где обязательно найдете знакомые всем бренды сладостей, такие как Toblerone или Haribo.

Книги и пресса

Во многих европейских аэропортах есть книжные магазины, но в них не всегда бывают широкие возможности выбора. Но и качественный журнал в качестве подарка – хорошая идея! Ты можешь купить какое-нибудь интересное издание, а заодно в режиме онлайн оформить на него подписку. Преподнеси абонементную карточку, спрятанную между страницами журнала, или вручи ее как открытку. Единственным препятствием для такого подарка может оказаться языковой барьер. Если находишься за границей, то книги и журналы могут быть доступны только на языке соответствующей страны. В таких случаях отличным решением может стать альбом, в котором собраны снимки достопримечательностей или характерных для региона видов природы.

Косметика

Многие люди выбирают косметику в качестве лучшего подарка, который всегда порадует получателя. Энтузиасты make-up оценят, если получат в подарок продукт из ассортимента какого-нибудь широко известного бренда, например, MAC, Urban Decay, Bobbi Brown и подобных брендов. Зачастую в аэропортах можно найти особые коллекции или товары, произведенные в ограниченном количестве, которые действительно могут стать уникальным подарком.

Духи

Учитывая то, что у каждого из нас свое понимание любимых ароматов, дарение духов может оказаться весьма сложным выбором. В то время как одним нравятся сладкие и цветочные ароматы, другим ближе древесные, цитрусовые или даже острые запахи. Бутылочка парфюма – хороший подарок для друзей, вкус которых тебе известен, или для тех, кто не особо решителен в мире запахов и полагается на твой выбор.

Электроника

Для тех, у кого предусмотрен более значительный бюджет на приобретение подарков, отличным выбором может стать покупка электронных устройств. Планшеты, телефоны, динамики, камеры… Выбор чрезвычайно широкий, к тому же – никому не нужно знать, что это куплено в аэропорту. Если только не придется воспользоваться гарантийным талоном, но надеемся, что это не понадобится!

Алкоголь

Настоящие знатоки оценят бутылку хорошего вина, коньяка или виски. Широкий выбор алкоголя можно найти в магазинах Duty Free, которые обычно есть в каждом аэропорту.

Одежда и аксессуары

В аэропорту может быть и магазин одежды, где можно найти немало подходящих вещей – от носков и шарфов и вплоть до нижнего белья Victoria’s Secret, качественных мужских костюмов и эксклюзивных сумочек. Иногда выбор одежды для другого человека может оказаться довольно сложным, но всегда можно найти что-нибудь такое, для чего не надо знать конкретный размер.