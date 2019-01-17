Экстерштайне – необычные скалы в Германии, которые манили отшельников и нацистов (ФОТО)

В средней части Германии находится много рукотворных достопримечательностей, однако одним из самых удивительных и впечатляющих является природный объект – скалы Экстерштайне (Extersteine). Эти необычные скалы всегда привлекали к себе внимание людей, пишет Tūrismagids.

Скалы расположены в природном парке, где передвигаться на автомобиле запрещено, поэтому машину нужно оставить на большой платной стоянке, а дальше можно отправиться пешком или на велосипеде. Возле стоянки есть информационный центр с выставочным залом и рестораном.

Пройдя неполный километр, вы увидите 40-метровые скалы – Экстерштайне, рядом с которыми протекает речка. Место очень живописное, и его оценили как древние люди, так и сегодняшние туристы, которые спешат запечатлеть каждый изгиб камня.

Foto: DELFI

История Экстерштайне очень интересная. Скалы находятся в Тевтобургском лесу, и историк эпохи Возрождения Герман Хамельман выдвинул теорию, что это могло быть святилище саксонских язычников, однако археологических доказательств этому нет.

Тем не менее, здесь обнаружены свидетельства жизни людей эпохи палеолита. В свою очередь, то, что тысячу лет назад здесь жили христианские отшельники-аскеты — доказанный факт. Здесь была и христианская капелла. На скалах из песчаника высечены религиозные изображения, в них также выбиты небольшие пещеры, которые сейчас закрыты от посетителей металлическими решетками, а когда-то в них жили люди. Позже здесь было создано и укрепленное поселение, находящееся под защитой церкви.

В свою очередь, в те годы, когда в Германии победила Реформация, это место приобрело совсем другую славу – его обжили бандиты и разбойники, свидетельствует информация туристического информационного центра.

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Особенно популярными скалы Экстерштайне стали в 19-м веке, когда процветал немецкий романтизм и люди стремились наслаждаться природой. Здесь создали гостиницу с пивным садом, в котором можно было отдохнуть после прогулок и походов, а также установили скамейки и смотровые площадки. В это время здесь был создан и искусственный бассейн — небольшую речку у подножия скал расширили. С 1926 года это место является природным заповедником.

Foto: Shutterstock

В свою очередь, в 20-м веке скалы Экстерштайне попали в поле зрения нацистских пропагандистов. В то время здесь проводились раскопки, в результате которых это место стали называть немецким Стоунхенджем, что хорошо вписывалось в раскручиваемую нацистами легенду о могуществе саксов. В 1933 году был основан Фонд Экстерштайне, глава которого Генрих Гиммлер был правой рукой Гитлера. Под покровительством фонда исследовались германский фольклор и легенды и выдвигались невероятные теории. В это время была уничтожена вся созданная здесь туристическая инфраструктура, и руками заключенных было создано своего рода нацистское святилище.

Из-за своей необычной истории и впечатляющего вида это место и сегодня привлекает к себе не только туристов, но и неоязычников и неонацистов.

С 1950 года Экстерштайне вновь стало очень популярной достопримечательностью, которую ежегодно посещает около миллиона человек. В целом здесь можно осмотреть 13 каменных образований, а самые популярные и крупные – три, в первом из которых находятся упомянутые гроты, а ко второму и третьему ведут лестницы. Две скалы-колонны соединяет небольшой мостик, на котором все посетители стремятся сфотографироваться.

Foto: DELFI

За скалами Экстерштайне начинается дорога, ведущая к другой большой достопримечательности – памятнику Герману (Hermannsdenkmal). Туда можно доехать на автомобиле. Стоит посетить оба объекта одновременно, для чего можно приобрести единый билет, который обойдется дешевле (4,5 евро).

Foto: DELFI

Памятник Герману был возведен в середине 19-го века и является символом единства и величия Германии. Легенда гласит, что здесь произошла большая битва между римлянами и германскими племенами. Арминий, или по-немецки Герман, был полководцем с германской и римской кровью, но он возглавил германских воинов и разбил римлян. Монумент высотой 53 метра стоит на вершине 386-метрового холма.