Экстравагантный ночлег: пять гостиниц с видом на подводный мир

Delfi Turgid
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Домик с подводной спальней на озере в Швеции
Экстравагантный ночлег: пять гостиниц с видом на подводный мир
Foto: Vida Press

Вы так любите море, что готовы в нем жить? А почему бы и нет? Для этого не обязательно становиться моряком. Просто накопите денег и отправляйтесь в одну из этих комфортабельных подводных гостиниц, пишет Tūrismagids.

Вилла с подводной спальней на Мальдивах

Экстравагантный ночлег: пять гостиниц с видом на подводный мир
Foto: Vida Press

На Мальдивских островах в ноябре открылась долгожданная подводная гостиница, принадлежащая сети The Conrad. Дом находится в море у острова Рангали, и его подводная часть уходит на глубину в пять метров.

Название гостиницы – The Muraka, что на местном языке означает "коралл". Двухэтажный дом рассчитан на девять гостей. В гостинице есть спортзал, пляжная терраса, подводный смотровой купол, спальни и ванные со смотровыми окнами на море и в подводный мир.

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Домик с подводной спальней на озере в Швеции

Source info

Delfi Turgid

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