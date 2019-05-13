Эстония на рельсах: куда можно поехать на поезде и что посмотреть в пункте назначения

Удивительно, но почему-то при выборе транспорта, с помощью которого можно добраться из точки А в точку Б, последним, о чем мы думаем, оказываются поезда и электрички. В общем-то, это понятно — машины и автобусы чаще оказываются под рукой, да и далеко не в любую точку у нас можно попасть по железной дороге. Но так ли все плохо?

Представьте себе, что вы отправились в столицу Эстонии на выходные или даже на неделю. Но поехали в Таллинн не на машине, а на автобусе, потому что зачем вам в Таллинне машина? Город не такой большой, чтобы это было проблемой, да и общественный транспорт ходит отлично.

Но просто бродить по Таллинну целую неделю вам не хочется, да и надоест. В таком случае разнообразить ваш досуг поможет портал rus.delfi.ee, который посмотрел, куда из Таллинна можно отправиться на электричках. К сожалению, на электричке нельзя добраться до Хаапсалу и Пярну. Но, как оказалось, не все потеряно — на карте нашлись любопытные маршруты.

Таллинн-Нарва

Цена: 9,78 евро

Что посмотреть: Однозначно крепость и музей. Плюс прогулка по городу. Кроме того, множество мероприятий. Подробности на сайте narva.ee, раздел "Календарь".

Таллинн-Таэваскоя

Цена: 11,99 евро

Что посмотреть: Таэваскода — знаменитейший ландшафтный заповедник, состоящий из комплекса пещер и песчаниковых обнажений. Считается местом силы. По реке Ахья можно совершить небольшое путешествие на пароме "Лонни". "Небесные палаты" — так переводится taevaskoda с эстонского — лучше всего посещать поздней весной и летом (и мы подтверждаем - там очень, очень красиво).

Таллинн-Тарту

Цена: 10,20 евро

Что посмотреть: Университетский город со своими традициями, в котором есть что посмотреть и помимо центра города. Тарту известен своими музеями: музеем Тартуского университета, Старой обсерваторией, Городским музеем, Пивным музеем. Новый Эстонский национальный музей с электронными билетами, адаптирующимися к интересам и языку гостей, открыли 1 октября 2016. И не забудем про крупнейший в Балтии научный центр Ahhaa и очень симпатичный музей игрушек. Постоянно проходит множество мероприятий. Подробности на сайте tartu.ee.

Таллинн-Клоогаранна

Цена: 2,72 евро

Что посмотреть: Летом большинство отправляется в Клоога на знаменитый пляж. В Клоога также рсполагается и мемориал жертвам концлагеря. В 1944 году здесь было уничтожено 2000 человек.

Таллинн-Палдиски

Цена: 2,72 евро

Что посмотреть: В Палдиски есть довольно много интересного, начиная с природных достопримечательностей (мыс Пакри) и заканчивая творениями рук человеческих. Тут есть маяк, а также множество напоминаний с советских времен, когда Палдиски был закрытым военным городом. Подробности laaneharju.ee.

Таллинн-Нелиярве

Цена: 3,74 евро

Что посмотреть: комплекс озер в волости Аэгвийду. Здесь находятся знаменитые Синие источники, проложены походные тропы, имеются кемпинги. В 27 км, в Варгамяэ, музей Антона Хансена Таммсааре. Подробности www.nelijarve.ee.

Таллинн-Раквере

Цена: 4,93 евро

Что посмотреть: Раквере кажется жуткой провинцией. Но тем не менее, тут имеется спа. А из достопримечательностей — городище и большой замок. Городище на своем сайте обещает в том числе и средневековые наслаждения. Подробности www.rakverelinnus.ee.

Таллинн-Вильянди

Цена: 7,65 евро

Что посмотреть: Вильянди довольно любопытное место. Множество достопримечательностей и памятников старины. Например, развалины вильяндиской орденской крепости — это главная достопримечательность города. Стен уцелело немного, но все равно виды красивые. Имеется замковый парк, а также музей. Подробности visitviljandi.ee.

Таллинн-Рийзипере

Цена: 2,72 евро

Что посмотреть: Рийзипере находится на третьем месте в топе направлений из Таллинна. Посмотреть можно мызу — господский дом является частью одного из самых ярких эстонских усадебных ансамблей эпохи классицизма, который был построен в 1819-1821 гг. Главный фасад здания украшен внушительным портиком с колоннами, ступенчатым декоративным фронтоном и мраморной лестницей, а на крыльях здания имеются боковые ризалиты. Внутрь попасть нельзя.

Таллинн-Кийза

Цена: 2,21 евро

Что посмотреть: Сам по себе дачный поселок ничего любопытного из себя не представляет. Но тут есть большой парк развлечений "Вембутембу", так что летом сюда можно приехать всей семьей и провести денек на свежем воздухе. Подробнее www.vembu-tembumaa.ee.