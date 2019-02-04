Финляндия возглавила рейтинг "хороших стран" — она приносит больше всего пользы человечеству. На каком месте Латвия?

Индекс "хороших стран мира" The Good Country Index уже в четвертый раз публикует результаты исследования, какое государство приносит человечеству в целом и своим гражданам в частности больше пользы в различных сферах: здравоохранении, искусстве и культуре, экологии, соцобеспечении и соблюдении прав человека, пишет портал turist.ee.

Финляндия возглавила опубликованный сегодня рейтинг "хороших стран", в который вошли 153 государства. Рейтинг формируется на основании различных параметров, данные по которым предоставляются международными организациями, например Всемирным банком или ООН.

Согласно индексу, в соотношении со своими размерами Финляндия наиболее успешно способствует благу всего человечества и приносит больше всех пользы, в то же время она использует для этого меньше всего ресурсов и наименее нагружает окружающую среду, пишет YLE.

По сравнению с прошлым годом, Финляндия поднялась с четвертого места на первое и обогнала в рейтинге Ирландию, Швецию, Германию и Данию.

Из семи категорий, входящих в индекс, Финляндия преуспела лучше всего в группе, сравнивающей достаток и равноправие. Также в категории защиты окружающей среды Финляндия вошла в первую десятку стран.

Согласно рейтингу, Финляндия обходит остальные страны мира по индексу цитирования научных статей, по количеству патентов, свободе передвижения, свободе прессы, кибербезопасности, свободной торговле и многим другим категориям.

Примечательно, что Латвия в этом рейтинге заняла 21 место, расположившись рядом с Австралией, Кипром, Сингапуром и Японией. Наиболее высокии позиции наша страна заняла в науке и технологии, а также в области международной безопасности. Хуже всего в Латвии дела обстоят со здоровьем и самочувствием, а также достатком и равноправием.

Наши непосредственные соседи Эстония и Литва расположились, соответственно на 14 и 37 местах, у России - 41 место.