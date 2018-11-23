ФОТО. 40-метровый Дракон на границе с Латвией: В Пакруойской усадьбе стартует фестиваль "Большие китайские латерны"

Фестиваль Staro Rīga послужил отличным началом для ярких световых шоу этого года. На этой неделе эстафету в странах Балтии подхватит Пакруойский усадебный комплекс, расположенный в Литве, всего в 130 км от Риги. Уже в субботу, 24 ноября, здесь зажжется огнями международный фестиваль "Большие китайские латерны".

Знаменитые фестивали фонарей привлекают туристов в Китай не меньше, чем возможность увидеть Большую Китайскую стену и запретный город Гугун. И если последние достопримечательности в Европу не транспортируются, то яркие картинки световых шоу экспортировать все-таки можно. К тому же надо успеть именно сейчас, ведь 2018 год обозначен в европейском календаре как Год туризма ЕС-Китай.

Foto: facebook.com/Pakruojodvaras

В результате, в крупнейший усадебный комплекс Прибалтики едут 40-метровый огнедышащий дракон и еще двадцать впечатляющих скульптур. Здесь же будет разбит сад задумчивых панд, поселится дитя заката -- очаровательный розовый фламинго, а волшебная карета будет ждать Золушку. Диковинные конструкции, составленные из тысячей лампочек и обтянутые росписным шеклом, монтируют специально прибывшие мастера из Китая.

В качестве культурной программы запланированы театральные представления с участием как зарубежных, так и местных артистов, уроки каллиграфии, здесь же развернется праздничная ярмарка, на которой можно будет попробовать блюда аутентичной китайской кухни.

Foto: facebook.com/Pakruojodvaras

Выбор места проведения фестиваля "Большие китайские латерны" не случаен. Пакруойский усадебный комплекс, в который входят расположенные на пяти гектарах 26 исторических построек конца XIX века, включен авторитетной ассоциацией EDEN (European Destinations of Excellence) в список самых привлекательных мест культурного туризма Европы.

Foto: facebook.com/Pakruojodvaras

Время работы фестиваля:

С 24 ноября по 6 января, каждые пятницу – 16:00 – 20:00, субботу – 15:00 – 22:00, воскресенье – 15:00 – 20:00.

Цена билетов:

Взрослым – 12 евро, детям, студентам, пенсионерам – 10 евро, детям до 4 лет – вход бесплатный.

Билеты можно приобрести в Интернете на сайте tiketa.lt или на месте – в самой усадьбе.