ФОТО. 50-метровый розовый храм с драконом. Что за монахи в нем живут?

Delfi Turgid
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ФОТО. 50-метровый розовый храм с драконом. Что за монахи в нем живут?
Foto: Vida Press

Таиландский город Накхонпатхом расположен не так далеко от столицы Таиланда Бангкока – всего в 50 километрах – и определенно стоит того, чтобы в него наведаться. Хотя бы для того, чтобы полюбоваться на необычное сооружение – 17-этажный буддийский храм красивого розового цвета, который обвивает гигантский дракон. Жаль, не розовый.

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A post shared by Biel Calderon (@bielcalderon) on Apr 11, 2018 at 10:40am PDT

Храм Дракона или Ват Сампхан (Wat Samphran)выглядит как гигантский цилиндр с окнами, вокруг которого обвился большой чешуйчатый дракон, опустив голову прямо на крышу. Кто является автором этого уникального сооружения неизвестно, но поговаривают, что его идея пришла к нему во время медитации и голодания. Кстати, официально храм был открыт не так давно – всего в 1985 году.

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A post shared by 🌹🐯 🇹🇭 (@alotlikerose) on Oct 20, 2018 at 9:31pm PDT

Зайти внутрь башни можно, но дальше десятого этажа вас все равно не пустят – выше живут монахи и их комнаты закрыты для посетителей. Впрочем, расстраиваться не стоит: интересного достаточно и так. Особенно если, выйдя из здания, прогуляться еще и вокруг него. Здесь разбит небольшой сад, в котором установлено множество разнообразных скульптур животных и мифических существ.

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A post shared by Yulia Goncharova (@aljulial) on Jul 14, 2015 at 10:08pm PDT

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A post shared by ТУРЫ✈️ВИЗЫ🌍ВАШ ГИД ПО МИРУ (@rvtravel.ru) on Nov 18, 2018 at 2:02am PST

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Delfi Turgid

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