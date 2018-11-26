ФОТО. 50-метровый розовый храм с драконом. Что за монахи в нем живут?

Таиландский город Накхонпатхом расположен не так далеко от столицы Таиланда Бангкока – всего в 50 километрах – и определенно стоит того, чтобы в него наведаться. Хотя бы для того, чтобы полюбоваться на необычное сооружение – 17-этажный буддийский храм красивого розового цвета, который обвивает гигантский дракон. Жаль, не розовый.

View this post on Instagram A post shared by Biel Calderon (@bielcalderon) on Apr 11, 2018 at 10:40am PDT



Храм Дракона или Ват Сампхан (Wat Samphran)выглядит как гигантский цилиндр с окнами, вокруг которого обвился большой чешуйчатый дракон, опустив голову прямо на крышу. Кто является автором этого уникального сооружения неизвестно, но поговаривают, что его идея пришла к нему во время медитации и голодания. Кстати, официально храм был открыт не так давно – всего в 1985 году.

Зайти внутрь башни можно, но дальше десятого этажа вас все равно не пустят – выше живут монахи и их комнаты закрыты для посетителей. Впрочем, расстраиваться не стоит: интересного достаточно и так. Особенно если, выйдя из здания, прогуляться еще и вокруг него. Здесь разбит небольшой сад, в котором установлено множество разнообразных скульптур животных и мифических существ.