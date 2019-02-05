ФОТО. "Алиэкспресс в оффлайне": как выглядит гигантский город-базар в Китае

Delfi Turgid
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ФОТО. "Алиэкспресс в оффлайне": как выглядит гигантский город-базар в Китае
Foto: Vida Press

Город Иу на востоке Китая называют городом-базаром и неспроста – именно здесь находится крупнейший в Китае рынок Yiwu International Trade City, который занимает пять районов города, общей площадью четыре млн кв. метров.

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A post shared by a small futian (@futian_china) on Feb 2, 2019 at 11:20pm PST

Всего на территории рынка действуют 75 тысяч стендов – посетителей рынка ждут целые кварталы игрушек, сумочек, одежды, разнообразных гаджетов и другой домашней утвари. Это разнообразие привлекает не только местных жителей (которые, чаще всего, на рынке именно работают, а не приходят за покупками),но и туристов, стремящихся поглазеть на такую гигантскую торговую площадку.

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YIWU. The largest commodities market in the world. This is one of five wings 😬wish me luck

A post shared by George Gorman (@a_gathering_of_tribes) on Dec 16, 2018 at 4:19pm PST

Кроме того, вокруг города расположено большое количество производственных фабрик и других оптовых рынков, вроде рынка стройматериалов, мебели и т.д.

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A post shared by China kitchenware manufacturer (@hufa_kitchen_ware) on Dec 10, 2018 at 7:47pm PST

Впрочем, городу не привыкать заниматься торговлей в таких гигантских количествах: уже в XVI веке жители города путешествовали по окрестным деревням в попытках продать швейные иглы, нитки, кусочки сахара и другие мелкие предметы на куриные перья. Эти перья в дальнейшем использовались как для удобрения земли, так и в качестве сырья для метелок для пыли. Эта традиция "Сахар в обмен на куриные перья" стала частью культуры Иу. По мере того, как торговля росла, в городе начали появляться первые оптовые рынки – это случилось уже в 1700-х годах.

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A post shared by Yiwu Trading Company Ltd (@yiwutrading) on Oct 26, 2018 at 4:07am PDT

В тот момент, когда Китай стал коммунистическим, свободная рыночная торговля оказалась под запретом. Но в 80-х годах прошлого века все потихоньку вернулось на круги своя – власти города санкционировали создание первых торговых комплексов. В том числе и Yiwu International Trade City, который начал свою работу в 1982 году.

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A post shared by Mikito🇯🇵 (@mikito_coyg) on Sep 12, 2018 at 4:57am PDT

Рынок работает с 9 утра до 5 вечера круглый год без выходных за исключением Весенного фестиваля. Ежедневно рынок посещают тысячи человек, большинство из которых составляют китайцы, а также покупатели с Ближнего Востока, России и Африки. Огромное число покупателей с Ближнего Востока сподвигло руководство рынка создать специальную "улицу" ресторанов и кафе с ближневосточной кухней.

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A post shared by Yiwu Trading Company Ltd (@yiwutrading) on Oct 29, 2018 at 3:06am PDT

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A post shared by Yiwu Trading Company Ltd (@yiwutrading) on Oct 31, 2018 at 9:25pm PDT

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A post shared by Yiwu Trading Company Ltd (@yiwutrading) on Jul 9, 2018 at 12:14pm PDT

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A post shared by Yiwu Trading Company Ltd (@yiwutrading) on Jun 10, 2018 at 1:04am PDT

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Delfi Turgid

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