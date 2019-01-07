ФОТО. Без диеты не пролезешь – самые узкие улицы в мире

Delfi Turgid
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ФОТО. Без диеты не пролезешь – самые узкие улицы в мире
Foto: Shutterstock

Красивые и необычные улицы встречаются практически в каждом городе, а вот самые узенькие улочки в мире можно найти только в старинных городах в Европе. И зачастую по ним не только невозможно проехать на машине, но и пешком-то пройтись не у всех получается!

Одной из таких улочек считается улица Кланчич в хорватском городе Врбник. Самая узкая ее часть составляет в ширину всего 43 сантиметра.

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Еще большим вызовом для туристов может считаться Шпройерхофштрассе в немецком городе Ройтлингене: в самой широкой части ее ширина составляет 50 см, а в самой узкой – всего 31 сантиметр.

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Но самой "стройной" улицей считается улица Андроуно (L'Androuno) в коммуне Гассен (неподалеку от французского Сен-Тропе) и пройти по ней смогут только такие же стройные люди, как и сама улочка. Ширина прохода здесь всего 29 сантиметров.

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Delfi Turgid

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