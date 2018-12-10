ФОТО: Благоустроенная гора Волзбах, на которой сделана красивая тропа для прогулок

Возможность вырваться из дома и погулять востребована в любое время года. Да, даже сейчас! Раз так, то почему бы не отправиться в Курземе, где появилась возможность погулять по созданной в этом году тропе вокруг горы Волзбах?

Она находится в двух километрах от Вайньодес и это отличное место отдыха. Осенью с горы открывается, пожалуй, лучший вид на округу, а зимой это место пригодится любителям зимних видов отдыха, спасибо трассе длинной 130 метров.

Foto: Alise Lūse

Этой осенью там также сделали 600-метровую тропу с двумя платформами — на воде и на горе. Рядом — благоустроенное место для пикника. И, что немаловажно, ко всему этому можно подъехать на автомобиле.