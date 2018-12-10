ФОТО: Благоустроенная гора Волзбах, на которой сделана красивая тропа для прогулок

Delfi Turgid
Оставить комментарий
ФОТО: Благоустроенная гора Волзбах, на которой сделана красивая тропа для прогулок
Foto: Alise Lūse

Возможность вырваться из дома и погулять востребована в любое время года. Да, даже сейчас! Раз так, то почему бы не отправиться в Курземе, где появилась возможность погулять по созданной в этом году тропе вокруг горы Волзбах?

Она находится в двух километрах от Вайньодес и это отличное место отдыха. Осенью с горы открывается, пожалуй, лучший вид на округу, а зимой это место пригодится любителям зимних видов отдыха, спасибо трассе длинной 130 метров.

ФОТО: Благоустроенная гора Волзбах, на которой сделана красивая тропа для прогулок
Foto: Alise Lūse

Этой осенью там также сделали 600-метровую тропу с двумя платформами — на воде и на горе. Рядом — благоустроенное место для пикника. И, что немаловажно, ко всему этому можно подъехать на автомобиле.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО. Игры цвета и снежные леса: восход солнца в Приекуле

ФОТО. Игры цвета и снежные леса: восход солнца в Приекуле

ФОТО. В Царникаве открывается самый длинный в Латвии променад к морю

ФОТО. В Царникаве открывается самый длинный в Латвии променад к морю

ФОТО. Зимняя сказка на природной тропе Сканякална

ФОТО. Зимняя сказка на природной тропе Сканякална

Рижские маршруты

Экскурс в историю: как появилась Тейка – американский район для многодетных семей
США исключили Россию из списка опасных для туристов стран

США исключили Россию из списка опасных для туристов стран

Ищем красивые и вкусные подарки: ТОП-9 рождественских ярмарок в Риге

Ищем красивые и вкусные подарки: ТОП-9 рождественских ярмарок в Риге (1)

ФОТО. В Лондоне построили огромный пряничный город

ФОТО. В Лондоне построили огромный пряничный город (1)

ФОТО: Благоустроенная гора Волзбах, на которой сделана красивая тропа для прогулок

ФОТО: Благоустроенная гора Волзбах, на которой сделана красивая тропа для прогулок

ФОТО. Итальянский регион Марке: море, горы, замки, виноградники. И мало туристов

ФОТО. Итальянский регион Марке: море, горы, замки, виноградники. И мало туристов (1)

подробнее
Ищем красивые и вкусные подарки: ТОП-9 рождественских ярмарок в Риге

Ищем красивые и вкусные подарки: ТОП-9 рождественских ярмарок в Риге (1)

ФОТО. Где красивее - в Риге, Таллине или Вильнюсе? Голосуем за самую красивую елку

ФОТО. Где красивее - в Риге, Таллине или Вильнюсе? Голосуем за самую красивую елку (13)

ФОТО. В Лондоне построили огромный пряничный город

ФОТО. В Лондоне построили огромный пряничный город (1)

ФОТО: Благоустроенная гора Волзбах, на которой сделана красивая тропа для прогулок

ФОТО: Благоустроенная гора Волзбах, на которой сделана красивая тропа для прогулок

Пляж на Колке вошел в топ-20 лучших нетронутых пляжей в мире

Пляж на Колке вошел в топ-20 лучших нетронутых пляжей в мире (1)

подробнее