ФОТО. Ближе к небу: Дар аль Хайяр – дворец на скале

Казалось бы, кому в здравом уме и твердой памяти придет в голову строить дом на скале? Но в Йемене на скале в свое время построили не просто дом, а настоящий дворец! Мало того, дворец Дар аль Хайяр является одной из главных достопримечательностей страны.

View this post on Instagram A post shared by BOSS ® (@_b.o.s.s) on May 4, 2017 at 2:56am PDT



Дар аль Хайяр, который расположился на вершине скалы в 15 километрах от столицы Йемена в оазисе долины Вади Дахр, называют также Дворцом Имама – в честь имама Яхья, летней резиденцией которого и являлся этот замок.

View this post on Instagram A post shared by Burhanuddin S Qutbi (@bsqutbi) on Oct 30, 2018 at 8:41am PDT



Нынешняя версия здания является расширенной реконструкцией дворца, построенного на этом месте в 1786 году, который, в свою очередь, был воздвигнут на месте еще более древней постройки.

View this post on Instagram A post shared by Architecture (@dontwastespace) on Aug 4, 2018 at 5:23am PDT



Во дворце пять этажей и 35 комнат, а на скале рядом с ним вырыт собственный 275-метровый колодец. Стены дворца сложены из глиняных кирпичей, а так называемые "оконные рамы" выполнены из белого гипса. И вообще весь архитектурный стиль дворца очень напоминает постройки, которые возводились еще в Древнем Вавилоне.

Имам Яхья использовал Дар аль Хайяр вплоть до своей смерти в 1948 году. Через несколько лет после нее дворец был передан в собственность государства и в нем организовали музей. Впрочем, самым главным экспонатом этого музея все равно является само здание, аналогов которому в мире нет.