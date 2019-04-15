ФОТО DELFI. Прогулки по рынкам мира: что почем на цветочном рынке Амстердама

Гуляя по прекрасному Амстердаму, наслаждаясь живописными видами каналов, мостов и покосившихся домов, можно набрести на несколько рынков, где продается все, что только можно представить. Это и продуктовый базар, манящий своими сырными ароматами, и блошиный рынок, где можно прикупить какую-то старинную вещицу, и азиатские лавочки, и фермерский рынок натуральных продуктов, прогулка по которому сравнима с походом в музей с дегустацией, и, конечно же, знаменитый плавучий цветочный рынок.

Цветочный рынок или Bloemenmarkt — одна из главных достопримечательностей Амстердама. И дело не только в названии! Даже если вы не являетесь большим поклонником цветов (хотя в весенней Голландии очень сложно не любить цветы), здесь можно понаблюдать за местными жителями, бегущими с большими охапками цветов, или за туристами, массово скупающими всевозможные сувениры.

Foto: Aleksandra Valner, Delfi.ee

Когда Амстердам только застраивался, цветочного рынка на этом месте не было. В XVII веке торговцы луковицами и семенами плыли от своих хозяйств вверх по реке Амстел, от которой и произошло название города, до канала Сент-Люсиенвалл. Здесь они бросали якорь и прямо с лодок вели оживленную торговлю с утра до самых сумерек. Со временем лодок становилось все больше и больше, они уже причаливали и к берегам других каналов, поэтому во второй половине XIX века власти решили централизовать торговлю, обозначив единственным разрешенным местом для продажи цветов берега канала Сингел напротив Монетной башни и между площадями Мунтплейн (Muntplein) и Конингсплейн (Koningsplein). Так и появился Блуменмаркт.

Плавучим цветочный рынок называют неслучайно. Он действительно состоит из десятка барж, навечно пришвартованных у берегов канала.

Как следует из названия, главный товар на рынке — цветы. При этом, живых цветов или красиво оформленных букетов довольно мало. Главный товар — луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, амариллиса и подснежников. Прилавки завалены и красиво оформленными мешками с различными видами луковичных, и сувенирной продукцией, где внутри обязательно будет луковица тюльпана или нарцисса, и огромными ящиками, где покупатели сами могут выбрать понравившуюся луковичку.

Foto: Aleksandra Valner, Delfi.ee

Примерные цены:

50 тюльпанов — 10 евро

10 гербер — 3 евро

10 роз — от 7,50 евро

1 орхидея в горшке — 7,95 евро

3 сувенирных голландских башмака (кломпы) с луковицами тюльпанов внутри — 7,50 евро

10 луковиц сортовых тюльпанов — от 4 до 6 евро (в зависимости от сорта)

1 луковица амариллиса — от 2 до 4,50 евро

1 клубень пиона — 5,99 евро

25 луковиц тюльпанов “ассорти“ — 4,50 евро

1 примула — 1,99 евро

2 гиацинта — 5 евро

1 искусственный тюльпан — 2 евро

Но среди этого луковичного изобилия можно найти семена и более специфических растений — например, балийской пальмы или каннабиса. Приобрести такой экзотический товар можно вполне легально — никто вас за руку не схватит и в полицейский участок не уведет. Но вот официально провозить каннабис через границу запрещено.

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