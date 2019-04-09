ФОТО. Деревянный "Стоунхендж" немецкого разлива

Что такое Стоунхендж знают, наверное, все – это один из самых знаменитых археологических памятников в мире, построенный из больших менгиров. Но далеко не все в курсе, что у британского комплекса есть «старший брат» - Гозекский круг, построенный на несколько тысяч лет ранее Стоунхенджа в немецкой коммуне Гозек.
Круг состоит из нескольких концентрических рвов диаметров 75 метров и палисадных колец, высотой около 2,5 метров с несколькими воротами в разных местах.
Необычное сооружения обнаружили в 1991 году, когда проводили исследование местности с самолета. Впрочем, раскопки на этом месте начались лишь 10 лет спустя.
В ходе раскопок археологи выяснили, что круг использовался для проведения астрономических наблюдений – его южные ворота совпадают с точками восхода и захода Солнца в дни зимнего состояния. Кроме того, при раскопках ученые обнаружили большое количество костей людей и животных, а также следы костров, что натолкнуло на то, что круг, возможно, использовался и для проведения жертвоприношений.