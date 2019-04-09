ФОТО. Деревянный "Стоунхендж" немецкого разлива

Delfi Turgid
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ФОТО. Деревянный "Стоунхендж" немецкого разлива
Foto: Vida Press

Что такое Стоунхендж знают, наверное, все – это один из самых знаменитых археологических памятников в мире, построенный из больших менгиров. Но далеко не все в курсе, что у британского комплекса есть «старший брат» - Гозекский круг, построенный на несколько тысяч лет ранее Стоунхенджа в немецкой коммуне Гозек.

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A post shared by Deutsche Weltanschauung (@deutsche.weltanschauung) on Jul 6, 2018 at 12:25am PDT

Круг состоит из нескольких концентрических рвов диаметров 75 метров и палисадных колец, высотой около 2,5 метров с несколькими воротами в разных местах.

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A post shared by Stefan Kühne (@stefan_kuehne96) on Aug 19, 2018 at 12:10am PDT

Необычное сооружения обнаружили в 1991 году, когда проводили исследование местности с самолета. Впрочем, раскопки на этом месте начались лишь 10 лет спустя.

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A post shared by Алёнка Сергеевна (@alena.rusetskaya) on Nov 17, 2018 at 1:59am PST

В ходе раскопок археологи выяснили, что круг использовался для проведения астрономических наблюдений – его южные ворота совпадают с точками восхода и захода Солнца в дни зимнего состояния. Кроме того, при раскопках ученые обнаружили большое количество костей людей и животных, а также следы костров, что натолкнуло на то, что круг, возможно, использовался и для проведения жертвоприношений.

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A post shared by Regina (@kulturstein) on Oct 16, 2018 at 10:48am PDT

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Delfi Turgid

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