ФОТО. Деревянный "Стоунхендж" немецкого разлива

Что такое Стоунхендж знают, наверное, все – это один из самых знаменитых археологических памятников в мире, построенный из больших менгиров. Но далеко не все в курсе, что у британского комплекса есть «старший брат» - Гозекский круг, построенный на несколько тысяч лет ранее Стоунхенджа в немецкой коммуне Гозек.

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Круг состоит из нескольких концентрических рвов диаметров 75 метров и палисадных колец, высотой около 2,5 метров с несколькими воротами в разных местах.

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Необычное сооружения обнаружили в 1991 году, когда проводили исследование местности с самолета. Впрочем, раскопки на этом месте начались лишь 10 лет спустя.

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В ходе раскопок археологи выяснили, что круг использовался для проведения астрономических наблюдений – его южные ворота совпадают с точками восхода и захода Солнца в дни зимнего состояния. Кроме того, при раскопках ученые обнаружили большое количество костей людей и животных, а также следы костров, что натолкнуло на то, что круг, возможно, использовался и для проведения жертвоприношений.

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