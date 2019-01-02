ФОТО. Дневник эстонского путешественника. Иран: мифы и реальность, или Марихуана в каждом бардачке

Я не хотела уезжать. Меня как будто по голове чем-то тяжелым ударили. В глазах была только яркая мозаика и блеск миллиона зеркал. Чувства били через край, их было не остановить. И даже сейчас, услышав где-то заветное название "Иран", мое сердце мгновенно наполняется морем пережитых эмоций и впечатлений.

На борту самолета Баку-Тегеран происходила настоящая вакханалия. Девушки с распущенными волосами и глубоким декольте вовсю щебетали с мужчинами. Те, в свою очередь, кричали, визжали и пили алкоголь. Пили много: виски, водка, пиво и вино лились рекой. На нас, единственных непьющих туристов из Эстонии, закутавшихся в черные одежды (мы же готовились — начитались правил как надо одеваться в Иране), смотрели укоризненно и подозрительно. Не верилось, что все эти люди летят в страну, про нравы, традиции и обычаи которой так страшит интернет. Но стоило только приземлиться в аэропорту Тегерана, как все девушки быстренько обвязали головы платками, позакрывали декольте под самое горло, мужчины приняли смурной взгляд и все тихо, делая вид, что никогда друг друга не видели, побрели к таможне. Впереди нас ждала другая планета под названием Иран.

Какие ассоциации у вас возникают со словом Иран? Что-то далекое, закрытое, враждебное, женщины в паранджах, злобные мусульмане с калашниковым наперевес? Тегеран-43? Многие еще наверняка вспомнят войну с Ираком, а некоторые до сих пор даже путают эти две страны (ох, сколько раз, собираясь в путешествие, я слышала: "Не надо туда ехать! Там Саддам Хуссейн и Каддафи!" Причем оба еще якобы живы-здоровы и поочередно правят всем Ближним Востоком). Неудивительно, что все это накладывает негативный отпечаток на древнюю персидскую землю, из-за чего Иран не пользуется массовой популярностью среди иностранных туристов. А очень зря! Ведь Иран сегодня — это фантастические открытия, невероятная архитектура, ошеломляющая природа, диковинные традиции и обычаи, древняя история и много еще того, что удивит даже видавших виды путешественников. Удивит и влюбит настолько, что вернувшись из Ирана, будет казаться, что ты побывал в каком-то другом, далеком, но таком прекрасном мире.

Наше самостоятельное путешествие по Ирану включало самые красивые, прославленные и знаковые места Ирана. Это были: современная столица — шумный, многомиллионный город автомобильных пробок и музеев Тегеран; один из древнейших городов мира, где осталась частичка моего сердца — восхитительный Язд с сотнями бадгиров (традиционный иранский элемент архитектуры в виде башни, служащий для вентиляции зданий и поддержания температуры); "Половина мира" — как когда-то называли блистательный Исфахан; культурная столица — Шираз с самой фотографируемой на рассвете мечетью; древний, овеянный легендами и преданиями Персеполь и наполненный ароматами роз Кашан.

Но помимо так называемого "Золотого кольца" древней Персии мы посетили десятки интереснейших мест, непохожих друг на друга: это были пустыни и национальные парки, помпезные дворцы и старинные караван-сараи, Розовое озеро и заброшенные солончаки, главный мавзолей Ирана и зороастрийские храмы, 2000-летние горные деревни и современные культурные центры. Тысячи километров, все виды транспорта, новые знакомства, веселые и грустные истории, маленькие и большие города, буря эмоций и масса впечатлений на всю жизнь — так, проехав весь Иран с севера на юг и с востока на запад, мы постепенно добрались от Тегерана до острова Кешм — самого большого в Персидском заливе.

Исфахан — половина мира. Так в древности называли этот прекрасный город, расположившийся в когда-то плодородной долине реки Зайенде-Руд. В окрестностях сейчас почти ничего не растет, да и самой реки тоже нет. Хотя удивительной красоты мосты в несколько рядов арок, перекинутые через когда-то бурлящую и полноводную реку, сегодня являются притягательными достопримечательностями города. Исфахан, бывший долгое время столицей Ирана, по праву называют одним из красивейших городов мусульманского мира. Главный центр притяжения здесь — площадь Имама (именуемая также “накш-э-джехан” — Украшение мира) с мечетями, чьи купала играют всеми оттенками голубого, рынком, куда когда-то съезжались торговцы и купцы со всего света, величественным дворцом, фонтанчиками и зелеными лужайками, небольшими сувенирными лавочками, где продают настоящие шедевры ручной работы — ковры, вышивку, керамику, платки и знаменитую исфаханскую эмаль. Недалеко от одной из самых больших в мире площадей находится другая удивительная часть Исфахана — армянский квартал Нор-Джуга с церковью Ванк, чьи стены украшены невероятными фресками и позолоченной резьбой. ИСФАХАН

Иран — это настоящий кладезь красоты. Она здесь повсюду: это сотни ярких оттенков розового, синего и желтого в удивительном разнообразии мозаик, миллионы отблесков зеркал в залах дворцов легендарной династии Пехлеви, причудливая архитектура, современные памятники и скульптуры, а главное — люди. Гостеприимные, улыбчивые, приветливые, зазывающие к себе на кебаб или угощающие мороженым с шафраном, рассказывающие истории из жизни своей семьи и страны.

Каждый город Ирана не похож на другой. Даже каждая мечеть здесь особая! Есть такие, которые больше похожи на зеркальные шкатулки, где все абсолютно от потолка до пола оформлено зеркальными кристалликами и стеклянными мозаиками. А есть мечети, чья внутренняя и внешняя яркость поражает игрой красок. В мечетях молятся, общаются, отдыхают, читают Коран, а еще едят, сидят в телефонах и даже спят — и никто не делает замечание. Как никто не пытается убедить в том, что ислам лучше христианства или иудаизма. Как сказала одна девушка, выдающая накидки при входе: "Мы рады, что вы к нам пришли независимо от вашей религии".

Шираз, называемый городом поэтов, парков, роз и вина, считается культурной столицей Ирана. Колыбель персидской культуры, Шираз подарил миру великих поэтов Хафиза и Саади, усыпальницы которых сегодня — место поклонения не только жителей Ирана, но и ценителей восточной поэзии со всего мира. Здесь ежедневно с утра до ночи читают бессмертные произведения этих авторов, а некоторые даже предлагают узнать судьбу, задав книге какой-то вопрос.



Окрестности Шираза — это всемирно известный Персеполь, про который многие наверняка слышали еще на уроках истории в школе. Столица великой империи Ахеменидов, прославившаяся своими дворцами, парадными лестницами, открытыми террасами и гигантскими сооружениями, была разрушена Александром Македонским. Развалины Персеполя, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, столь величественны, что и сейчас позволяют почувствовать дыхание древнейших времен. ШИРАЗ и ПЕРСЕПОЛЬ

Мифы и реальность, или Марихуана в каждом бардачке

В аэропорту Тегерана визу мне выдали под подписку о соблюдении всех нравственных правил Ирана, включая "клянусь не пить, не курить, к мужчинам/женщинам не приставать, в глаза не смотреть — только в пол, и вообще вести себя скромно и тихо". Клятву эту я дала под огромными плакатами лидеров иранской революции: казалось, что один смотрел на меня по-доброму — "изучай, девочка, изучай мою прекрасную страну", а другой, как бы прищурившись, гневно испепелял взглядом "неверную". Клятвенно пообещав иранским таможенникам вести себя тише воды, ниже травы, я приготовилась к тому, что читала в интернете.

"Вот мой телефон. Если захотите алкоголь или на дискотеку, а может еще чего, позвоните мне", — сказал таксист, везший нас из аэропорта в гостиницу Тегерана. Все-таки таксисты в любой стране одинаковые, даже в Иране. Это был первый случай, когда мы столкнулись с реалиями современного Ирана. За три недели путешествия по Ирану ни один из моих временных знакомых (а их при иранском дружелюбии и гостеприимстве было очень много!) не сказал: "что ты, что ты?! Какой алкоголь?! Нравственность превыше всего". Наоборот! Все мигом говорили: "Если надо, достанем. Если хочешь, найдем". Чем дальше от Тегерана, тем предложения становились изощреннее — предлагали и гашиш, и марихуану, и всякие другие местные "изыски". И очень потом удивлялись, узнав, что я "не пью, не курю, и вообще всю жизнь историей увлекаюсь". В восприятии многих иранцев все европейки — сексуально раскрепощенные любительницы алкоголя в мини-юбках. Один таксист даже заподозрил меня в связях с местной полицией. Но потом все-таки рассказал про "вино по вечерам и тайное прослушивание песен Кетти Перри".

Путешествие началось с Тегерана. Многомиллионный город, кажется, никогда не спит. Движение такое, что перейти дорогу иногда просто невозможно - правил дорожного движения здесь никто не соблюдает, каждый ездит как хочет, а звуки от автомобильных сигналок сливаются в постоянный громкий гул, спрятаться от которого невозможно. Столица Ирана - это огромное количество музеев, пройдя которые можно узнать и лучше понять историю этой страны. Здесь можно заблудиться в просторных залах богатейшего Музея древней истории, быть ослепленным от зеркальных панно бывшего императорского дворца Голестана, увидеть самую богатую в мире сокровищницу (а перед этим пройти 10 контролей безопасности), попытаться понять все события Революции 1979 года в здании бывшего посольства США. Обилие парков и зеленых зон располагает к неторопливым прогулкам и наблюдением за местными жителями. На севере Тегерана можно подняться в горы на подъемнике и покататься на лыжах. С расположенной недалеко телебашни можно понаблюдать на смогом, окутавшим город. А в Дарбанте, который считается одним из элитных районов, заплутать в горных лабиринтах ресторанных улиц, найти место по душе и попробовать местную кухню. ТЕГЕРАН

"Алкоголь в Иране запрещен! Но только для тех, кто не знает, где его купить", — тихонько на ухо произнес владелец гостиницы в Ширазе. Работник музея в бывшем посольстве США в Тегеране, молодой парень лет 25, зазывая на тайную вечеринку, рассказывал, что молодежные дискотеки с американской музыкой проходят очень часто, правда, все-таки за плотно закрытыми дверьми. Чешский турист, встретившийся в одном из сувенирных лавок Исфахана, подмигивая, с радостью поделился, что обожает Иран, приезжает сюда уже который раз и навещает своих иранских подружек.

На острове Кешм, самом большом в Персидском заливе, местный таксист рассказал, как пару лет служил охранником в тюрьме и следил за заключенными, помещенными под арест за продажу и/или употребление алкоголя. "Бутылка — год", — весело заявлял таксист, потягивая папироску, запах которой ну уж совсем не напоминал табак. На мой вопрос: "Не боятся ли они" — таксист только посмеивался, затягиваясь еще больше, и говорил: "Все надо делать с умом, у каждого в бардачке лежит все, что нужно". С умом то, с умом, но вот машина от таких его закуриваний все больше пускалась в пляс, нежели ехала по прямой. А в наличии запрещенных грузов бардачков пришлось еще не раз убедиться в разных городах Ирана.

Помните, была такая компьютерная игра в 90-ые про Алладина: герой бежит через лабиринт узких улиц, пробирается через низенькие, причудливой формы глиняные дома, прыгает по крышам, а вокруг него какие-то старинные лампы, бочки и прочая сказочная атрибутика. Так вот, эта забытая игра ожила в одном из древнейших городов мира - в Язде. Здесь действительно крошечные улочки, ширина которых иногда меньше вытянутой руки, и бесконечно длинные подземные каналы для воды. Гуляя ночью по этим улочкам, попадая в тупики или же выходя на более-менее большие площади, можно легко заблудиться или самым мистическим образом оказаться на крыше дома с шикарным видом на главную мечеть. И кажется, что из живых здесь только ты и щебечущий что-то на фарси попугай в клетке. В тот вечер в Язде проходило празднество - на самой большой городской площади было установлено несколько бочек с газовыми горелками, на которых кипятили воду, радостно переливая ее в течение нескольких часов из одной бочки в другую. Народ веселился, радовался и угощал всех зевак-туристов местными сладостями. Как потом выяснилось, отмечали 40 дней со дня кончины местного имама, отошедшего к Аллаху аж 500 лет назад.

В то время, как мусульмане Язда вспоминали имама, недалеко от города собирались у вечного огня зороастрийцы. Язд - один из оплотов зороастризма в Иране. Поэтому неслучайно именно здесь был построен Храм огня и Башни молчания, где когда-то на растерзание стервятникам оставляли тела умерших членов этой религиозной общины. ЯЗД

Конечно, официально Иран совсем другой. Но за этим официозным занавесом проходит абсолютно иная жизнь: здесь восточные красавицы ежедневно используют такой яркий макияж, что любая европейка покажется простушкой из деревни Кукуевка. При этом самыми "серыми мышками" здесь выглядят именно туристки — начитавшись в интернете устрашающей информации про Иран, они едут во всем черном или максимум сером, в то время как иранки любят сочные цвета и разнообразные принты. Конечно, многие женщины носят паранджу, никаб или хиджаб, но есть и те, чей обязательный по закону платок приколот на затылке лишь формально, исключительно для соблюдения закона. Единственное, чему могут позавидовать местные жительницы — это твоему носу. Да, именно носу, как бы не смешно это звучало. Главный тренд последних лет — убрать горбинку. Пластическая хирургия здесь процветает! Стоит дорого, поэтому позволить себе это удовольствие может не каждая. Счастливица, вышедшая из операционной, обязательно на несколько месяцев налепляет себе на нос большущий пластырь, чтобы все видели ее "счастье". Если нет денег, но очень хочется быть модной, прилепляют себе на нос ложный пластырь и ходят, привлекая внимание (первый раз в жизни наблюдала, как на мой курносый нос смотрели с завистью и вожделением, а когда незнакомые иранки подходили с просьбой сделать селфи со мной, то фотографировали не меня, а мой нос!).

Шок и трепет! Помимо хирургического вмешательства в строение носа, в Иране, в отличие от ряда арабских стран Ближнего Востока, официально разрешены операции по смене пола. И государство даже готово оплатить до 50% затрат.

В Тегеране и Исфахане местные жители щеголяют в одежде ведущих мировых домов моды. Здесь прекрасное транспортное сообщение между городами — современные автобусы с регулируемыми сидениями, туалетом и горячими закусками (каждому пассажиру), скоростные поезда, большой выбор внутренних авиарейсов, паромное сообщение с островами. Везде можно найти уютные кафе и традиционные рестораны, оригинальные отели в старинных караван-сараях, большие супермаркеты и маленькие бакалеи. Здесь работают театры и проходят постоянные выставки, выпускаются книги — в том числе и на иностранных языках (в книжном магазине Тегерана был большой выбор литературы русских, немецких, английских и даже американских авторов. А на самом видном месте стояла книга про Гарри Поттера на фарси).

Иран не стоит на месте, он развивается, и как везде, здесь кто-то живет лучше, а кто-то хуже, кто-то может позволить себе купить дорогой компьютер, а кто-то нет. Конечно, в стране не работают банковские карточки, здесь множество запретов, не многие могут позволить себе путешествовать или открыто слушать какую хочешь музыку или смотреть американские фильмы. Мальчики учатся отдельно от девочек в школе, но в университетах обучаются уже все вместе (и это, как рассказывали местные, прекрасное место для знакомств с противоположным полом). В Иране официально запрещены Фейсбук и Youtube, но все легко обходят этот запрет через специальные программы.

Что-то может показаться здесь примитивным или отсталым, как, например, в "красной" деревушке Абьяне высоко в горах, где, как кажется, жизнь застыла в старинных глиняных домах и разодетых в национальные костюмы бабушках, продающих яблочную пастилу. Можно не понимать женщин острова Кешм, которые прикрывают лицо специальными масками и пытаются скрыться от назойливых туристов, гоняющихся за ними в надежде сделать удачный снимок. Можно долго смеяться, когда в женский туалет, состоящий из двух кабинок, выстраивается огромная очередь, а тебя — славянку с курносым носом — пропускают, потому что в кабинку с непопулярным среди местных европейским унитазом никто не хочет, все ждут своей очереди ради "отверстия в полу".

Но при всем этом, Иран — настоящее сокровище для любого любознательного человека. Мне кажется, поездка в эту страну, где сейчас намного безопаснее, чем, например, в Германии или Франции, дала мне намного больше, чем посещение нескольких европейских государствах вместе взятых. Есть какая-то магия в развенчивании стереотипов, когда реальность превосходит ожидания. Попробуйте! Вам обязательно понравится!