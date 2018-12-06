ФОТО. Эстония лишилась самой уникальной новогодней елки

Устанавливаемые каждый год в эстонском Раквере необычные рождественские ели сделали город известным во всем мире. Однако в этом году городские власти решили прервать традицию и установить на центральной площади совершенно обычную ель и этим здорово опечалили поклонников нестандартных рождественских решений.

Мы предлагаем вам вспомнить, как выглядели елки в Раквере в прошлые годы.

Четыре последних года из пяти елки строились под руководством преподавателя Раквереской профессиональной школы Райко Каасика. Фотографии творчества Кааасика и его учеников, то есть фотографии фантасмагорических елок, познакомили с Эстонией и Раквере весь мир.

А вот как выглядела елка в Раквере в 2016 году. Согласитесь, она была не менее прекрасна, чем в этом и так же уникальна.

В 2015 году елка в Раквере выглядела еще более интересно. И именно тогда ее впервые заметили в международном пространстве. О ней стали писать, как об одной из самых необычных елок в мире.