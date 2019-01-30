ФОТО. Город скатов – место, где можно погладить и даже покормить с рук опасных морских хищников

Delfi Turgid
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ФОТО. Город скатов – место, где можно погладить и даже покормить с рук опасных морских хищников
Foto: Pixabay

Обычно – в своей естественной среде обитания – скаты-хвостоколы – не слишком-то дружелюбные к людям существа и встреча с ними в их естественной среде обитания может привести к довольно печальным последствиям. Однако в мире есть одно место, где "пообщаться" со скатами можно совершенно безболезненно.

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A post shared by Cayman Islands (@visitcaymanislands) on Jan 4, 2019 at 3:05pm PST

Это место – так называемый Город скатов – находится в Карибском море, в северной части острова Большой Кайман. Разумеется, "город" вовсе не город, а небольшая лагуна, где обитают прирученные и дружелюбно настроенные к людям скаты.

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A post shared by Travel • Luxury • Lifestyle (@lazarolifestyle) on Jan 17, 2019 at 9:41am PST

Раньше скатов эту бухту облюбовали местные рыбаки, которые именно здесь обрабатывали свой улов, сваливая в воду остатки от сортировки рыбы. Скаты, обитавшие рядом, почуяли легкую добычу и начали приплывать сюда вслед за лодками.

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A post shared by м є ℓ i s s α | Travel & Style (@seachiic) on Dec 28, 2018 at 3:29am PST

В какой-то момент рыбаки сменились туристами, но скаты продолжали приплывать в бухточку на обед. Их продолжили подкармливать предприимчивые местные жители, которые, таким образом, обеспечили себе постоянный приток туристов, стремившихся полюбоваться на морских хищников.

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A post shared by Ocean🐬 (@oceans.paradice) on Jan 20, 2019 at 10:55pm PST

Сейчас в Городе скатов постоянно живет от 30 до 50 скатов, которые уже настолько привыкли к людям, что спокойно позволяют себя гладить, кормить с рук и обниматься.

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A post shared by DeepBlueImages (@deepblueimages) on Jan 17, 2019 at 4:20pm PST

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A post shared by Madison (@karmasabullet) on Jan 20, 2019 at 3:39pm PST

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Delfi Turgid

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