ФОТО. Город скатов – место, где можно погладить и даже покормить с рук опасных морских хищников

Обычно – в своей естественной среде обитания – скаты-хвостоколы – не слишком-то дружелюбные к людям существа и встреча с ними в их естественной среде обитания может привести к довольно печальным последствиям. Однако в мире есть одно место, где "пообщаться" со скатами можно совершенно безболезненно.
Это место – так называемый Город скатов – находится в Карибском море, в северной части острова Большой Кайман. Разумеется, "город" вовсе не город, а небольшая лагуна, где обитают прирученные и дружелюбно настроенные к людям скаты.
Раньше скатов эту бухту облюбовали местные рыбаки, которые именно здесь обрабатывали свой улов, сваливая в воду остатки от сортировки рыбы. Скаты, обитавшие рядом, почуяли легкую добычу и начали приплывать сюда вслед за лодками.
В какой-то момент рыбаки сменились туристами, но скаты продолжали приплывать в бухточку на обед. Их продолжили подкармливать предприимчивые местные жители, которые, таким образом, обеспечили себе постоянный приток туристов, стремившихся полюбоваться на морских хищников.
Сейчас в Городе скатов постоянно живет от 30 до 50 скатов, которые уже настолько привыкли к людям, что спокойно позволяют себя гладить, кормить с рук и обниматься.